На «Баффи – истребительнице вампиров» поставили крест

15 марта
2026 год

Новости кино >>
«Баффи – истребительница вампиров» не получит перезапуск от стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщает Deadline со слов Сары Мишель Геллар.

фото: deadline.com

Причиной отмены послужил пилот будущего сериала, который сняла «оскароносная» постановщица Хлоя Чжао. Руководство стриминга не пришло в восторг от стиля режиссера. Тем не менее, несмотря на отказ от ребута, платформа заинтересована в дальнейшем развитии «Баффи».

Это не первая попытка вдохнуть новую жизнь в культовый сериал 90-х. Летом 2018 года проскочила информация о том, что истребительница вампиров может стать темнокожей. Исполнительным продюсером шоу должен был стать сам создатель оригинала Джосс Уидон. Однако эта затея канула в Лету.

Читать От рассвета до заката и обратно. Что смотрели люди до «Игры престолов»?
Помимо Сары Мишель Геллар, Баффи также играла Кристи Суонсон — в киноверсии 1992-го.
№ 1
Матвей Брикун   15.03.2026 - 17:55
Как важно хорошо снять пилотную версию. Неудачный режиссер попался, стоило опытного человека поискать. Вот тебе и женщина. Наверное ромком влепила с вампирами. читать далее>>
