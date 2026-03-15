На «Баффи – истребительнице вампиров» поставили крест

«Баффи – истребительница вампиров
» не получит перезапуск от стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщает Deadline
со слов Сары Мишель Геллар
.
Причиной отмены послужил пилот будущего сериала, который сняла «оскароносная» постановщица Хлоя Чжао
. Руководство стриминга не пришло в восторг от стиля режиссера. Тем не менее, несмотря на отказ от ребута, платформа заинтересована в дальнейшем развитии «Баффи».
Это не первая попытка вдохнуть новую жизнь в культовый сериал 90-х. Летом 2018 года проскочила информация о том, что истребительница вампиров может стать темнокожей. Исполнительным продюсером шоу должен был стать сам создатель оригинала Джосс Уидон
. Однако эта затея канула в Лету.
Помимо Сары Мишель Геллар, Баффи также играла Кристи Суонсон
— в киноверсии 1992-го.
обсуждение >>