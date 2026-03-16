Фильм «Битва за битвой» стал триумфатором «Оскара»

16 марта
2026 год

16 марта 2026
В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», взявший шесть наград, в том числе за лучшую картину и режиссуру. Ленту также наградили за адаптированный сценарий, монтаж, кастинг и актерскую работу Шона Пенна, мужскую роль второго плана.

фото: Financial Times

Фильм Райана Куглера «Грешники» получил четыре награды, среди которых статуэтки за лучшую мужскую роль Майкл Б. Джордана, операторскую работу, оригинальный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Актерские призы также забрали Джесси БаклиХамнет: История, вдохновившая "Гамлета"») и Эми МэдиганОрудия»).

Лучшим международным фильмом назвали «Сентиментальную ценность», а главный приз в анимации забрал мульт-блокбастер «Кей-поп-охотницы на демонов», взявший также награду за лучшую песню (Golden). За визуальные эффекты выделили фильм «Аватар: Пламя и пепел», а за работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически наградили «Франкенштейна».

Фильм «Марти Великолепный», как и Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте главную роль, остались без призов.

Полный список лауреатов премии «Оскар» по итогам 2025 года:

Лучший фильм — «Битва за битвой» (рецензия)

«Бугония» (рецензия)
«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» (рецензия)
«Грешники» (рецензия)
«Секретный агент» (трейлер)
«Сентиментальная ценность» (рецензия)
«Сны поездов» (трейлер)
«Марти Великолепный» (рецензия)
«Франкенштейн» (рецензия)
F1 (рецензия)

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
Райан Куглер («Грешники»)
Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Лучшая мужская роль — Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
Итан ХоукГолубая луна» — рецензия)
Вагнер Моура («Секретный агент»)
Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)

Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)

Эмма Стоун («Бугония»)
Рената Реинсве («Сентиментальная ценность»)
Роуз БирнЯ бы тебя пнула, если бы могла» — рецензия)
Кейт ХадсонМелодия их мечты»)

Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)

Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
Делрой Линдо («Грешники»)
Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»)

Тейана Тейлор («Битва за битвой»)
Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
Вунми Мосаку («Грешники»)

Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»)

Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
Майкл Бауман («Битва за битвой»)
Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер («Грешники»)

Эскиль Вогт, Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
Роберт Каплоу («Голубая луна»)
Джош Сэфди, Рональд Бронштейн («Марти Великолепный»)
Джафар ПанахиПростая случайность» — рецензия)

Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Клинт Бентли, Грег Куидар («Сны поездов»)
Гильермо дель Торо («Франкенштейн»)
Уилл Трейси («Бугония»)
Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)

Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»

«Голос Хинд Раджаб» (трейлер)
«Секретный агент»
«Сират» (рецензия)
«Простая случайность»

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов» (рецензия)

«Арко» (трейлер)
«Зверополис 2» (рецензия)
«Маленькая Амели» (рецензия)
«Элио» (трейлер)

Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина»

«Сквозь камни»
«Идеальная соседка»
«Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»
«Алабамское решение»

Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Горанссон («Грешники»)

Александр Деспла («Франкенштейн»)
Макс Рихтер («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Джонни Гринвуд («Битва за битвой»)
Джерскин Фендрикс («Бугония»)

Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)

«Dear Me» (Diane Warren: Relentless)
«I Lied to You» («Грешники»)
«Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi)
«Train Dreams» («Сны поездов»)

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел» (рецензия)

«Грешники»
«Мир Юрского периода: Возрождение» (трейлер)
«Школьный автобус» (трейлер)
F1

Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»)

«Сентиментальная ценность»
«Грешники»
«Марти Великолепный»
F1

Лучший звук — F1

«Франкенштейн»
«Битва за битвой»
«Грешники»
«Сират»

Лучший грим и прически — «Франкенштейн»

«Грешники»
«Крушащая машина» (рецензия)
«Гадкая сестра» (рецензия)
«Национальное достояние»

Лучшие костюмы — Кейт Хоули («Франкенштейн»)

«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»
«Грешники»
«Аватар: Пламя и пепел»
«Марти Великолепный»

Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, «Франкенштейн»

«Битва за битвой»
«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»
«Марти Великолепный»
«Грешники»

Лучший кастинг — Кассандра Кулукундис («Битва за битвой»)

Дженнифер Вендитти(«Марти Великолепный»)
Нина Голд («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Габриэль Домингес («Секретный агент»)
Франсин Майслер («Грешники»)

Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной»

«Клеймо мясника»
«Друг Дороти»
«Историческая драма Джейн Остин»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты» (трейлер)

«Вооруженный лишь камерой: Жизнь и смерть Брента Рено»
«Идеальная странность»
«Дьявол занят»
«Детей больше нет: Были и пропали»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом» (трейлер)

«Вечнозеленый» (трейлер)
«Бабочка»
«Три сестры»
«Пенсионный план»
персоны
Пол Томас АндерсонДжесси БаклиКлинт БентлиРоуз БирнЭскиль ВогтДжонни ГринвудБенисио Дель ТороГильермо Дель ТороАлександр ДесплаМайкл Би ДжорданЛеонардо ДиКаприоИнга Ибсдоттер-ЛиллеосЛюдвиг ЙёранссонРоберт КаплоуРайан КуглерДан ЛаустсенДелрой ЛиндоВунми МосакуВагнер МоураЭми МэдиганДжафар ПанахиШон ПеннРенате РинсвеМакс РихтерСтеллан СкарсгардЭмма СтоунДжошуа СэфдиТейана ТейлорУилл ТрейсиЙоаким ТриерЭль ФаннингДжерскин ФендриксКейт ХадсонДариус ХонджиИтан ХоукХлоя ЧжаоТимоти ШаламеДжейкоб Элорди
фильмы
Аватар: Пламя и пепелАркоБабочкаБитва за битвойБугонияВечнозелёныйВсе пустые комнатыГадкая сестраГолос Хинд РаджабГолубая лунаГрешникиДевушка, которая плакала жемчугомЗверополис 2Историческая драма Джейн ОстинКейпоп-охотницы на демоновКрушащая машинаМаленькая АмелиМарти ВеликолепныйМелодия их мечтыМир Юрского периода: ВозрождениеОрудияПевцыПенсионный планПростая случайностьСекретный агентСентиментальная ценностьСиратСны поездовФормула-1ФранкенштейнХамнетШкольный автобусЭлиоЯ бы тебя пнула, если бы могла

