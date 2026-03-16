Фильм «Битва за битвой» стал триумфатором «Оскара»

В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал фильм
Пола Томаса Андерсона
«
Битва за битвой
», взявший шесть наград, в том числе за лучшую картину и режиссуру. Ленту также наградили за адаптированный сценарий, монтаж, кастинг и актерскую работу
Шона Пенна
, мужскую роль второго плана.
Фильм
Райана Куглера
«
Грешники
» получил четыре награды, среди которых статуэтки за лучшую мужскую роль
Майкл Б. Джордана
, операторскую работу, оригинальный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Актерские призы также забрали
Джесси Бакли
(«
Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"
») и
Эми Мэдиган
(«
Орудия
»).
Лучшим международным фильмом назвали «
Сентиментальную ценность
», а главный приз в анимации забрал мульт-блокбастер «
Кей-поп-охотницы на демонов
», взявший также награду за лучшую песню (Golden). За визуальные эффекты выделили фильм «
Аватар: Пламя и пепел
», а за работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически наградили «
Франкенштейна
».
Фильм «
Марти Великолепный
», как и
Тимоти Шаламе
, сыгравший в ленте главную роль, остались без призов.
Полный список лауреатов премии «Оскар» по итогам 2025 года:
Лучший фильм — «Битва за битвой»
«
Бугония
» (
)
«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» (
)
«Грешники» (
)
«
Секретный агент
» (
)
«Сентиментальная ценность» (
)
«
Сны поездов
» (
)
«Марти Великолепный» (
)
«Франкенштейн» (
)
F1
(
)
Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
Хлоя Чжао
(«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Джош Сэфди
(«Марти Великолепный»)
Райан Куглер («Грешники»)
Йоаким Триер
(«Сентиментальная ценность»)
Лучшая мужская роль — Майкл Б. Джордан («Грешники»)
Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
Итан Хоук
(«
Голубая луна
» —
)
Вагнер Моура
(«Секретный агент»)
Леонардо ДиКаприо
(«Битва за битвой»)
Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Эмма Стоун
(«Бугония»)
Рената Реинсве
(«Сентиментальная ценность»)
Роуз Бирн
(«
Я бы тебя пнула, если бы могла
» —
)
Кейт Хадсон
(«
Мелодия их мечты
»)
Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
Стеллан Скарсгард
(«Сентиментальная ценность»)
Бенисио дель Торо
(«Битва за битвой»)
Делрой Линдо
(«Грешники»)
Джейкоб Элорди
(«Франкенштейн»)
Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»)
Тейана Тейлор
(«Битва за битвой»)
Эль Фаннинг
(«Сентиментальная ценность»)
Инга Ибсдоттер Лиллеос
(«Сентиментальная ценность»)
Вунми Мосаку
(«Грешники»)
Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»)
Дан Лаустсен
(«Франкенштейн»)
Дариус Хонджи
(«Марти Великолепный»)
Майкл Бауман («Битва за битвой»)
Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер («Грешники»)
Эскиль Вогт
, Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
Роберт Каплоу
(«Голубая луна»)
Джош Сэфди,
Рональд Бронштейн
(«Марти Великолепный»)
Джафар Панахи
(«
Простая случайность
» —
)
Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
Клинт Бентли
,
Грег Куидар
(«Сны поездов»)
Гильермо дель Торо
(«Франкенштейн»)
Уилл Трейси
(«Бугония»)
Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»
«
Голос Хинд Раджаб
» (
)
«Секретный агент»
«
Сират
» (
)
«Простая случайность»
Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»
«
Арко
» (
)
«
Зверополис 2
» (
)
«
Маленькая Амели
» (
)
«
Элио
» (
)
Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина»
«Сквозь камни»
«Идеальная соседка»
«Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»
«Алабамское решение»
Лучший оригинальный саундтрек —
(«Грешники») Людвиг Горанссон Александр Деспла
(«Франкенштейн»)
Макс Рихтер
(«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Джонни Гринвуд
(«Битва за битвой»)
Джерскин Фендрикс
(«Бугония»)
Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
«Dear Me» (Diane Warren: Relentless)
«I Lied to You» («Грешники»)
«Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi)
«Train Dreams» («Сны поездов»)
Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»
«Грешники»
«
Мир Юрского периода: Возрождение
» (
)
«
Школьный автобус
» (
)
F1
Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»)
«Сентиментальная ценность»
«Грешники»
«Марти Великолепный»
F1
Лучший звук — F1
«Франкенштейн»
«Битва за битвой»
«Грешники»
«Сират»
Лучший грим и прически — «Франкенштейн»
«Грешники»
«
Крушащая машина
» (
)
«
Гадкая сестра
» (
)
«Национальное достояние»
Лучшие костюмы — Кейт Хоули («Франкенштейн»)
«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»
«Грешники»
«Аватар: Пламя и пепел»
«Марти Великолепный»
Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, «Франкенштейн»
«Битва за битвой»
«Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»
«Марти Великолепный»
«Грешники»
Лучший кастинг — Кассандра Кулукундис («Битва за битвой»)
Дженнифер Вендитти(«Марти Великолепный»)
Нина Голд («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»)
Габриэль Домингес («Секретный агент»)
Франсин Майслер («Грешники»)
Лучший короткометражный игровой фильм — «
» и «Два человека обмениваются слюной» Певцы
«Клеймо мясника»
«Друг Дороти»
«
Историческая драма Джейн Остин
»
Лучший короткометражный документальный фильм — «
«Вооруженный лишь камерой: Жизнь и смерть Брента Рено»
«Идеальная странность»
«Дьявол занят»
«Детей больше нет: Были и пропали»
Лучший короткометражный анимационный фильм — «
«
Вечнозеленый
» (
)
«
Бабочка
»
«Три сестры»
«
Пенсионный план
»
