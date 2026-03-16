Данила Козловский вернулся в большой спорт с «Первой ракеткой»

16 марта
2026 год

16 марта 2026
Завершились съемки сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Премьера проекта режиссера Евгения Корчагина состоится в онлайн-кинотеатре Wink, сериал пополнит линейку Wink Originals, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Данила Козловский вернулся в большой спорт с «Первой ракеткой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету — молодая теннисистка Катя — вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта.

За производство проекта отвечает киностудия «Блэк Бокс Продакшн» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие актеры.

«Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой — тренер по теннису Игорь — должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты — хозяин своей жизни», — говорит Данила Козловский.

Данила Козловский вернулся в большой спорт с «Первой ракеткой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Исполнительница главной роли Полина Гухман рассказала, что она брала уроки тенниса для работы над своей ролью: «Это история про профессиональный спорт, а не про хобби. Важно было, чтобы в сценах, где моя героиня играет в теннис, в кадре был не только дублер, но и я. У нас было много тренировок, и они продолжались до окончания съемок».

Съемки проходили в Сочи, в Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах.

«Нам удалось поработать на очень красивых и знаковых площадках. Например, на кортах в Лужниках и в Национальном теннисном центре России имени Хуана Антонио Самаранча. Из необычных локаций стоит отметить нашу командировку в Дубай. По сюжету финальная "битва" героини происходит в ОАЭ на турнире Masters, поэтому съемочная группа вылетала туда, чтобы запечатлеть атмосферу и события вокруг этого спортивного мероприятия», — отмечает генеральный продюсер «Блэк Бокс Продакшн» Константин Маньковский.

«Первая ракетка» — первый российский сериал, который посвящен миру большого тенниса. Его консультантами выступили теннисист, тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также спортсменка стала линейным продюсером «Первой ракетки».
Павел ВорожцовПолина ГухманСветлана ИвановаДанила КозловскийЕвгений КорчагинКонстантин МаньковскийВладимир МишуковШамиль ТарпищевЕлизавета Шакира
Первая ракетка

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

