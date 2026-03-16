Данила Козловский вернулся в большой спорт с «Первой ракеткой»

По сюжету — молодая теннисистка Катя — вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта.
«Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой — тренер по теннису Игорь — должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты — хозяин своей жизни», — говорит Данила Козловский.
Исполнительница главной роли Полина Гухман рассказала, что она брала уроки тенниса для работы над своей ролью: «Это история про профессиональный спорт, а не про хобби. Важно было, чтобы в сценах, где моя героиня играет в теннис, в кадре был не только дублер, но и я. У нас было много тренировок, и они продолжались до окончания съемок».
Съемки проходили в Сочи, в Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах.
«Нам удалось поработать на очень красивых и знаковых площадках. Например, на кортах в Лужниках и в Национальном теннисном центре России имени Хуана Антонио Самаранча. Из необычных локаций стоит отметить нашу командировку в Дубай. По сюжету финальная "битва" героини происходит в ОАЭ на турнире Masters, поэтому съемочная группа вылетала туда, чтобы запечатлеть атмосферу и события вокруг этого спортивного мероприятия», — отмечает генеральный продюсер «Блэк Бокс Продакшн» Константин Маньковский.
«Первая ракетка» — первый российский сериал, который посвящен миру большого тенниса. Его консультантами выступили теннисист, тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также спортсменка стала линейным продюсером «Первой ракетки».
