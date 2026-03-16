Мелодрама «Помоги себе сама» с Ириной Шеяновой и Родионом Галюченко откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Линейка премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви» стартует 23 марта в 19:00 на «Dомашнем». В этот день, а также 24 марта покажут мелодраму «Помоги себе сама». Главные роли исполнили Ирина Шеянова и Родион Галюченко, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету у Полины Орловой необыкновенный талант – «поднимать» людей на ноги. Она была врачом, но оставила карьеру и стала домохозяйкой. Спасая мужа, она взяла его вину на себя, надеясь получить условный срок. Но судьба оказалась жестока: Полина попала в тюрьму на год, а вернувшись, узнала, что муж теперь живет с другой и не отдаст ей детей.
Продолжит неделю премьер 25 и 26 марта в 19:00 мелодрама «Из сердца прочь». В главных ролях – Анна Здор и Артём Алексеев. Мечта Аллы и Евгения о ребенке обернулась кошмаром – выбранная ими суррогатная мать, казавшаяся скромной и доброй, превратилась в расчетливую манипуляторшу с четким планом занять место Аллы.
Завершает неделю премьер 27 марта в 19:00 мелодрама «Любовь по памяти». В проекте сыграли Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский. Жизнь главной героини Алены как картинка из глянцевого журнала: уютный дом, двое детей, любящий муж Дима. Однажды Дима не возвращается из командировки и присылает вместо себя друга Льва с бумагами на развод и шокирующей правдой – у него другая семья.
