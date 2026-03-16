Мелодрама «Помоги себе сама» с Ириной Шеяновой и Родионом Галюченко откроет неделю премьер на «Dомашнем»

16 марта
2026 год

16 марта 2026
Линейка премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви» стартует 23 марта в 19:00 на «Dомашнем». В этот день, а также 24 марта покажут мелодраму «Помоги себе сама». Главные роли исполнили Ирина Шеянова и Родион Галюченко, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у Полины Орловой необыкновенный талант – «поднимать» людей на ноги. Она была врачом, но оставила карьеру и стала домохозяйкой. Спасая мужа, она взяла его вину на себя, надеясь получить условный срок. Но судьба оказалась жестока: Полина попала в тюрьму на год, а вернувшись, узнала, что муж теперь живет с другой и не отдаст ей детей.

Продолжит неделю премьер 25 и 26 марта в 19:00 мелодрама «Из сердца прочь». В главных ролях – Анна Здор и Артём Алексеев. Мечта Аллы и Евгения о ребенке обернулась кошмаром – выбранная ими суррогатная мать, казавшаяся скромной и доброй, превратилась в расчетливую манипуляторшу с четким планом занять место Аллы.

Завершает неделю премьер 27 марта в 19:00 мелодрама «Любовь по памяти». В проекте сыграли Елена Донина, Андрей Аладьин и Алесь Снопковский. Жизнь главной героини Алены как картинка из глянцевого журнала: уютный дом, двое детей, любящий муж Дима. Однажды Дима не возвращается из командировки и присылает вместо себя друга Льва с бумагами на развод и шокирующей правдой – у него другая семья.
Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
