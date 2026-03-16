Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате

16 марта
2026 год

Новости кино >>
16 марта 2026
Фильм «Сказка о царе Салтане», снятый по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина, преодолел отметку в 2 миллиарда рублей в российском прокате, сообщает пресс-служба проекта.

фото: «Атмосфера кино»

Картина Сарика Андреасяна вышла в широкий прокат 12 февраля 2026 года, а 21 февраля фильм преодолел рубеж в 1 миллиард рублей. Сейчас картина приближается к отметке в 5 миллионов зрителей, закрепившись в тройке самых успешных релизов 2026 года. В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие актёры.

Над производством проекта работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнёрстве с телеканалом ТНТ и ON Студией. Дистрибьютором выступила «Атмосфера кино».

«Пока вся индустрия обсуждает, как "Сказка о царе Салтане" уверенно штурмует прокат, мы внутри холдинга уже живём следующим шагом. Потому что это и есть наш принцип — контент-завод аттракционов не останавливается ни на секунду. "Салтан" уже преодолел отметку в два миллиарда рублей и продолжает расти — для семейного кино это очень мощный сигнал. Зритель хочет больших, ярких, сказочных историй, на которые можно идти всей семьёй, как бы нам в телеграм-каналах ни пытались доказывать обратное. Но самое интересное, как всегда, впереди. В новогодние праздники зрители шли на "Простоквашино", сейчас в прокате триумфально идёт "Сказка о царе Салтане", а на подходе уже следующий большой аттракцион — "Домовёнок Кузя-2". Так что когда одна сказка заканчивается, другая уже стучится в двери», — говорит заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Фильм основан на знаменитой пушкинской сказке о царе Салтане, его жене и сыне князе Гвидоне, которым предстоит пройти через испытания, предательство и долгую разлуку, чтобы воссоединиться и восстановить справедливость. Съёмки проекта проходили в несколько этапов — от натурных сцен на побережье Чёрного моря до масштабных павильонных декораций, специально построенных для создания сказочного мира. Для фильма были возведены целые города и изготовлены сотни уникальных костюмов.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   16.03.2026 - 17:43
Решили рубить бабло на сказках - одна за другой идёт в прокате. А что: детей по любому будут вести в киношку, да и родители в придачу посмотрят фильм. Двойная выгода. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Сарик АндреасянАнтон БогдановТина КанделакиАлиса КотЕлизавета МорякАлексей ОнеженПавел ПрилучныйВладимир СычёвОльга Тумайкина
фильмы
Домовёнок Кузя 2ПростоквашиноСказка о царе Салтане

фотографии >>
«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате фотографии
«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате фотографии
«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате фотографии
«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?