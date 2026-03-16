«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате

Над производством проекта работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнёрстве с телеканалом ТНТ и ON Студией. Дистрибьютором выступила «Атмосфера кино».
«Пока вся индустрия обсуждает, как "Сказка о царе Салтане" уверенно штурмует прокат, мы внутри холдинга уже живём следующим шагом. Потому что это и есть наш принцип — контент-завод аттракционов не останавливается ни на секунду. "Салтан" уже преодолел отметку в два миллиарда рублей и продолжает расти — для семейного кино это очень мощный сигнал. Зритель хочет больших, ярких, сказочных историй, на которые можно идти всей семьёй, как бы нам в телеграм-каналах ни пытались доказывать обратное. Но самое интересное, как всегда, впереди. В новогодние праздники зрители шли на "Простоквашино", сейчас в прокате триумфально идёт "Сказка о царе Салтане", а на подходе уже следующий большой аттракцион — "Домовёнок Кузя-2". Так что когда одна сказка заканчивается, другая уже стучится в двери», — говорит заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Фильм основан на знаменитой пушкинской сказке о царе Салтане, его жене и сыне князе Гвидоне, которым предстоит пройти через испытания, предательство и долгую разлуку, чтобы воссоединиться и восстановить справедливость. Съёмки проекта проходили в несколько этапов — от натурных сцен на побережье Чёрного моря до масштабных павильонных декораций, специально построенных для создания сказочного мира. Для фильма были возведены целые города и изготовлены сотни уникальных костюмов.
