«Космос засыпает» признан лучшим российским кинодебютом на фестивале «Дух огня»

16 марта
2026 год

16 марта 2026
16 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXIV фестиваля кинодебютов «Дух огня». Победителем конкурса российских дебютов и лучшим фильмом смотра по версии зрителей стала лента Антона Мамыкина «Космос засыпает». Также в копилке фильма оказались награда за лучшую операторскую работу и особый приз «За сохранение культурных традиций». Исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн получил приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.

Космос засыпает (2026)

Приз за лучшую женскую роль на фестивале получила Алла Демидова, чья биография легла в основу экспериментального фильма «Величие_отсутствия» за авторством режиссерского тандема SF9987ND (София Федорова и Никита Добрынин). Награду за лучшее музыкальное сопровождение жюри фестиваля вручило режиссеру Саиду Толгурову, поставившему медитативное путешествие «В горах. Он» (в прошлом году на фестивале «Новое движение» он показывал фильм «В горах. Она»). Лучшим короткометражным фильмом фестиваля признали «Варвару Святую» — зарисовку о взаимоотношениях маленькой девочки и голосового помощника (режиссер и автор сценария — Полина Капантина).

В номинации «Фильм-в-работе» победила «печальная комедия» режиссера-дебютантки Евгении Громовой «Падает снег». В уже традиционной для «Духа огня» секции детских фильмов «Твое кино» победу одержал венгерско-нидерландский фильм «Я случайно написала книгу» — семейная драма о переживании утраты, через которое проходит 12-летняя девочка, спрятавшаяся от семейных неурядиц в доме эксцентричной соседки-писательницы. Спецприз жюри детской программы вручен авторам ленты «Герой для Кобуса».

Фаворитом жюри международного конкурса в этом году стал испанский фильм «Глухая», рассказывающая историю непростых взаимоотношений неслышащей девушки Анхелы и ее парня. Вторую по значимости премию «Серебряная тайга» и спецприз Фонда Росконгресс «Душа России. Мировое кино» за сохранение традиционных духовных ценностей в мире получила драма «Форма Момо», снятая в копродукции кинематографистов Индии и Южной Кореи. Специального упоминания жюри международного конкурса удостоены российский мистический триллер «Песни лунного короля» и ирано-австрийский «Далеко на востоке». Особый приз «за поддержание творческого огня в кинематографе» президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица вручил Федору Бондарчуку.
Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

