«Космос засыпает» признан лучшим российским кинодебютом на фестивале «Дух огня»

16 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXIV фестиваля кинодебютов «Дух огня». Победителем конкурса российских дебютов и лучшим фильмом смотра по версии зрителей стала лента Антона Мамыкина
«Космос засыпает
». Также в копилке фильма оказались награда за лучшую операторскую работу и особый приз «За сохранение культурных традиций». Исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн
получил приз имени Александра Абдулова
за лучшую мужскую роль.
Приз за лучшую женскую роль на фестивале получила Алла Демидова
, чья биография легла в основу экспериментального фильма «Величие_отсутствия»
за авторством режиссерского тандема SF9987ND
(София Федорова
и Никита Добрынин
). Награду за лучшее музыкальное сопровождение жюри фестиваля вручило режиссеру Саиду Толгурову
, поставившему медитативное путешествие «В горах. Он
» (в прошлом году на фестивале «Новое движение» он показывал фильм «В горах. Она
»). Лучшим короткометражным фильмом фестиваля признали «Варвару Святую
» — зарисовку о взаимоотношениях маленькой девочки и голосового помощника (режиссер и автор сценария — Полина Капантина
).
В номинации «Фильм-в-работе» победила «печальная комедия» режиссера-дебютантки Евгении Громовой «Падает снег»
. В уже традиционной для «Духа огня» секции детских фильмов «Твое кино» победу одержал венгерско-нидерландский фильм «Я случайно написала книгу»
— семейная драма о переживании утраты, через которое проходит 12-летняя девочка, спрятавшаяся от семейных неурядиц в доме эксцентричной соседки-писательницы. Спецприз жюри детской программы вручен авторам ленты «Герой для Кобуса».
Фаворитом жюри международного конкурса в этом году стал испанский фильм «Глухая
», рассказывающая историю непростых взаимоотношений неслышащей девушки Анхелы и ее парня. Вторую по значимости премию «Серебряная тайга» и спецприз Фонда Росконгресс «Душа России. Мировое кино» за сохранение традиционных духовных ценностей в мире получила драма «Форма Момо»
, снятая в копродукции кинематографистов Индии и Южной Кореи. Специального упоминания жюри международного конкурса удостоены российский мистический триллер «Песни лунного короля»
и ирано-австрийский «Далеко на востоке»
. Особый приз «за поддержание творческого огня в кинематографе» президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица
вручил Федору Бондарчуку
.
обсуждение >>