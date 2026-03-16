Телепремьера сериала «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко состоится 23 марта

Телевизионная премьера сериала «Павел. Первый и последний» состоится 23 марта в 22:00 на Первом. Проект с Денисом Власенко в главной роли расскажет об одном из самых неоднозначных, загадочных и трагичных императоров в отечественной истории, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Первого канала
«Может, это будет звучать слишком романтично, но зато правдиво. За пару лет до того, как мне прислали сценарий сериала, я загадал желание сыграть именно Павла I. И мое удивление было достаточно сильным, когда мне сделали такое предложение. Я подумал: "Ого! Неужели?!". Поэтому, грубо говоря, я уже был в материале и представлял, что это за личность. Почему вообще возникло такое желание? Я сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе. Кроме того, тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в абсолютном восхищении от невероятных кадров "Павла I"», — говорит Денис Власенко.
«Наш "Павел I" – это история не про человека, который стремится к власти, не про человека, который обретает эту власть и не про несчастного человека во власти, а это камерная история про взаимоотношения Павла со своей матерью – Екатериной II. И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал – не философские размышления на тему решений Павла, а это его история жизни от 5 лет до самого конца. Главный триггер сюжета – Павел не знает, кто убил его отца, и было ли это убийство вообще. Его расследование будет одним из главных магнитов для зрительского внимания. Мы много снимали в Петербурге, в Ростове "делали" старую Москву, съемки проходили и в самой столице, где были выстроены сногсшибательные декорации, в которых, куда ни повернись, все дышало восемнадцатым веком, ну или нашим представлением о красоте того времени», — отмечает режиссер.
Проект создан Первым каналом, компаниями «Cosmos studio» и «Look Film» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
