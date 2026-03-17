Давай по маленькой: трейлер хмельной комедии «Ботан Камиина, пьяная внешность — цветок лилии»

17 марта
2026 год

17 марта 2026
Аниме с поэтично-хмельным названием «Ботан Камиина, пьяная внешность — цветок лилии» (Kamiina Botan, Yoeru Sugata wa Yuri no Hana) радует свежим трейлером. Сериал начнет выходить 11 апреля, однако японские зрители смогут увидеть первые два эпизода чуть раньше — на предпремьерном показе в токийском кинотеатре United Cinemas Toyosu. Производством занимается молодая, но перспективная студия SoigneМоно»). А вот дайджест минувшей недели.


20-летняя Ботан Камиина только начинает студенческую жизнь в уютном общежитии городка Титибу. Здесь ей предстоит открыть для себя целую алковселенную: от терпкого сётю и традиционного сакэ до игристых вин. Всего пара глотков, и Ботан магически преображается: на смену робкой застенчивости приходит искреннее очарование и удивительная откровенность. Всё начинается с первого бокала хайболла, которым её угощает Ибуки Тонами — харизматичная наставница и душа пансиона. У той есть секрет: за маской уверенности скрывается «комплекс одиночки», из-за которого она стесняется пить на людях и бережно охраняет репутацию. Узнав о тайной страсти новой подруги, Ботан принимает её настоящую, и под звон бокалов между ними постепенно рождается искренняя близость. К вечерним посиделкам со временем присоединяются и другие обитательницы. За дегустациями и долгими разговорами компания всё крепче сближается, а героини открывают друг другу сокровенные тайны и первые чувства.

Фанфакт: фамилии персонажей в манге отсылают к местам, где расположены реальные винокурни и пивоварни. Например, в уезде Камиина префектуры Нагано находится знаменитая Mars Komagatake Distillery, принадлежащая компании Honbo Shuzo.

В ролях:

🌸 Ботан — Саюми Судзусиро (Лавине из «Фрирен»).
🌸 Ибуки — Ёсино Аояма (Хитори Гото из «Рок-тихони!»).
🌸 Аканэ — Юрина Амами (Харука Аканэ из «Небесно-голубого гибрида»).
🌸 Цзинлань — Маки Кавасэ (Риэ из «Тацуки Фудзимото: С 17 до 26»).
🌸 Канадэ — Минако Котобуки (Сумика Яцусика из «Твоего цвета»).
🌸 Яэка — Мию Томита (Ванилла Пешуц из аниме «Время пыток, принцесса!»).

Над проектом работают: режиссер Такаси СакумаЛикорис Рикоил: Друзья — похитители времени»), сценаристка Ёко ЁнайямаДолой безделье!», «Любовь с кончиков пальцев»), дизайнер персонажей Ко ЁсинариТемная машина», «Белый альбом») — он же рисует уникальные эндинги для каждого эпизода. За музыку отвечает Кана ХасигутиМир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов»), а вступительную тему Mebuku Toki исполняет рок-дуэт yonige.

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

