Давай по маленькой: трейлер хмельной комедии «Ботан Камиина, пьяная внешность — цветок лилии»

Аниме с поэтично-хмельным названием «Ботан Камиина, пьяная внешность — цветок лилии
» (Kamiina Botan, Yoeru Sugata wa Yuri no Hana) радует свежим трейлером. Сериал начнет выходить 11 апреля, однако японские зрители смогут увидеть первые два эпизода чуть раньше — на предпремьерном показе в токийском кинотеатре United Cinemas Toyosu
. Производством занимается молодая, но перспективная студия Soigne
(«Моно
»). А вот дайджест минувшей недели
.
20-летняя Ботан Камиина только начинает студенческую жизнь в уютном общежитии городка Титибу. Здесь ей предстоит открыть для себя целую алковселенную: от терпкого сётю
и традиционного сакэ
до игристых вин. Всего пара глотков, и Ботан магически преображается: на смену робкой застенчивости приходит искреннее очарование и удивительная откровенность. Всё начинается с первого бокала хайболла, которым её угощает Ибуки Тонами — харизматичная наставница и душа пансиона. У той есть секрет: за маской уверенности скрывается «комплекс одиночки», из-за которого она стесняется пить на людях и бережно охраняет репутацию. Узнав о тайной страсти новой подруги, Ботан принимает её настоящую, и под звон бокалов между ними постепенно рождается искренняя близость. К вечерним посиделкам со временем присоединяются и другие обитательницы. За дегустациями и долгими разговорами компания всё крепче сближается, а героини открывают друг другу сокровенные тайны и первые чувства.
Фанфакт
: фамилии персонажей в манге отсылают к местам, где расположены реальные винокурни и пивоварни. Например, в уезде Камиина префектуры Нагано находится знаменитая Mars Komagatake Distillery
, принадлежащая компании Honbo Shuzo
.
В ролях:
🌸 Ботан — Саюми Судзусиро
(Лавине
из «Фрирен
»).
🌸 Ибуки — Ёсино Аояма
(Хитори Гото
из «Рок-тихони!
»).
🌸 Аканэ — Юрина Амами
(Харука Аканэ из «Небесно-голубого гибрида
»).
🌸 Цзинлань — Маки Кавасэ
(Риэ
из «Тацуки Фудзимото: С 17 до 26
»).
🌸 Канадэ — Минако Котобуки
(Сумика Яцусика
из «Твоего цвета
»).
🌸 Яэка — Мию Томита
(Ванилла Пешуц
из аниме «Время пыток, принцесса!
»).
Над проектом работают: режиссер Такаси Сакума
(«Ликорис Рикоил: Друзья — похитители времени
»), сценаристка Ёко Ёнайяма
(«Долой безделье!
», «Любовь с кончиков пальцев
»), дизайнер персонажей Ко Ёсинари
(«Темная машина
», «Белый альбом
») — он же рисует уникальные эндинги для каждого эпизода. За музыку отвечает Кана Хасигути
(«Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов
»), а вступительную тему Mebuku Toki
исполняет рок-дуэт yonige
.
