Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев изучат «Отпечатки» 1 апреля

Первые эпизоды детективного триллера «Отпечатки» выйдут 1 апреля в онлайн-кинотеатре «КИОН». Главную роль сыграла Оксана Акиньшина, а режиссером оригинального проекта ON Студии выступил автор «Бара "Один звонок"» Сергей Филатов, сообщает пресс-служба сервиса. В сериале также снялись Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова и другие.



По сюжету тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна Князева, чье детство связано с Заречным, едет туда, чтобы раскрыть преступления. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна, а также Рита, ее близкая подруга и жена Дениса. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на всё, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

«Любой актрисе интересно играть сложных персонажей — и мне тоже. Яна — следователь, и это ее профессиональная черта — искать, складывать "пазл" и находить преступника, предотвращая еще большее зло. Мои героини в кино все с драматичным прошлым. При подготовке к этой роли, как и к любой другой, важно понять, что за персонажа предстоит играть, какая у него предыстория, что им движет, в чем боль. Читки, разбор сцен с партнерами и режиссером — все это помогает лучше понять, какой характер будет у героини. Часто страхи и ограничивающие установки приобретаются "благодаря" жизненному опыту уже во взрослой жизни. Но сейчас принято считать, что все проблемы из детства. Возможно, у кого-то это и так. Например, у моей героини Яны», — говорит Оксана Акиньшина.

В «Отпечатках» детективная линия тесно связана с историей героини. Возвращение Яны в город, где прошли её детство и юность, превращает расследование в столкновение с людьми и обстоятельствами, которые она пыталась оставить позади. Знакомые улицы, старые связи и воспоминания постепенно меняют взгляд героини на происходящее, а расследование начинает затрагивать личные границы. Одной из важных линий сериала становятся отношения Яны с подругой детства Ритой. Их когда-то связывал общий опыт взросления, но годы развели героинь по разным сторонам жизни. Встреча в Заречном заставляет заново выстраивать отношения и по-новому взглянуть на прошлое. История показывает, как меняется дружба со временем и как трудно вернуть прежнее доверие, когда люди уже стали другими.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»

«Моя героиня Рита достаточно неоднозначный человек. Она выпускница детского дома; конечно же, ей приходилось бороться за место в жизни, и в какой-то момент она уже готова была опустить руки, поэтому и встреча с Денисом, и их тихое семейное счастье для нее самое важное в жизни, тот островок мира и любви, который она искала всю свою жизнь. Мы с Ритой очень разные люди, но я, конечно, вкладывала в нее свои черты. С командой сериала мне работалось прекрасно. Оксана Акиньшина замечательная. Мы много смеялись, обсуждали житейские проблемы, женские штучки, даже разные покупки. Оксана невероятно опытная актриса кино, она снимается почти всю свою жизнь, и мне было, чему у нее поучиться», — признается Анна Богомолова.

Подходы к делу Яны и Дениса, которого сыграл Дмитрий Чеботарев, заметно отличаются: прагматичный профессиональный взгляд сталкивается с личной вовлечённостью героини.

«Перед съемками был долгий кастинг, где мы пробовали разные пары, и у нас сложилась пара в исполнении Оксаны и Дмитрия. Их персонажи классно дополняют друг друга. Очень разные. Оба одновременно и сдержанны, и эмоциональны: не знаешь, в какой момент кто из них что сделает. В их сложных взаимоотношениях иногда возникает юмор. В общем, за ними просто интересно наблюдать», — отмечает режиссер.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»

Важным участником событий становится и герой актера Евгения Санникова — социальный работник Рома, хорошо знающий жизнь города и проблемы неблагополучных семей. Его участие помогает взглянуть на происходящее шире и увидеть за фактами расследования судьбы людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

«С нашим режиссером Сережей Филатовым мы учились в соседних мастерских в Театральной Академии в Питере. Я наблюдал, как он блистал в дипломном спектакле по водевилям, это было очень смешно, он жег, как мастер комедии. Поэтому, когда я пришел на пробы, нам было, что обсудить, помимо сцен из "Отпечатков". Мы как будто бы из одного роддома, только художественного. Это всегда дает дополнительную свободу, но и ответственность тоже. Серёжа очень тонкий и внимательный режиссер, чувствующий актёрский аппарат, потому что он сам актёр, и это невероятно ценно, когда ты доверяешь видению и предложениям режиссера. Надеюсь, это не последняя наша совместная работа», — рассказывает Евгений Санников.

Особую роль в «Отпечатках» играет пространство. Съемки проходили в Астрахани и Астраханской области, чьи пейзажи стали основой экранного образа Заречного. Набережные, широкие трассы и открытые степные пространства создают особенную визуальную среду, в которой разворачивается история. Эта среда формирует сдержанную, немного тревожную атмосферу: спокойная на первый взгляд жизнь небольшого города постепенно дает ключ к старым тайнам. Создатели сериала уделяют внимание не только детективной интриге, но и психологическим мотивам героев. По мере развития событий история раскрывает характеры персонажей и их прошлое, превращая расследование в наблюдение за людьми, чьи судьбы неожиданно переплетаются в одном деле. За сценарий отвечали Никита Кукарцев и Калерия Демина.

Первый показ «Отпечатков» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор» в Сочи, где проект получил высокую оценку критиков и вошел в тройку самых ожидаемых сериалов 2026 года.
