Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Деревянко примерит образ Чехова 30 марта

Новости кино >>
Премьера сериала «Как Деревянко Чехова играл» производства Арт Пикчерс Вижн состоится 30 марта в 19:00 на СТС. В новой комедии Фёдора Стукова самого себя играет не только Павел Деревянко: зрителей ждёт целый ряд звёздных камео с участием Виктора Добронравова, Максима Лагашкина и Романа Евдокимова, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба СТС

Так, в одной из серий Деревянко видит ролик, где коренной таганрожец Добронравов критикует его поведение. В других сериях Павел завидует Лагашкину, получившему вместо него желанную кинонаграду, и хочет отомстить конкуренту Роману Евдокимову. Также в роли кинопродюсера окажется Сергей Шакуров, в роли бывшей Деревянко — Юлия Сулес, а мамы Павла — Надежда Маркина.

По сюжету Деревянко решает замахнуться на роль своего великого земляка, чтобы получить признание за драматический вклад в искусство. Правда, на пути к заветному образу становится правнучка Чехова из Таганрога (Елена Симонова).

«Сам я из Таганрога, поэтому все чеховские места знаю и в театре Моссовета играю в "Трёх сёстрах" и "Дяде Ване", в общем, всё совпало. Недавно меня спросили: какой памятник я бы себе поставил? Конечно, хотелось бы запомнить себя в образе знаменитого земляка Антона Павловича», — признается Павел Деревянко.

В сериале зрители увидят двух Чеховых — в исполнении Павла Деревянко и Андрея Некрасова, который играет галлюцинацию звезды. «Так совпало, что во время съёмок репетировал "Дядю Ваню". Это мне помогало и на съёмках, — рассказывает Андрей Некрасов. — Меня всегда вдохновляла ирония Чехова, юмор свойственен и моему герою: в сериале он подшучивает, при этом жалеет Павла и даёт дельные советы».

По словам режиссера, авторы проекта старались подойти как можно ближе к великому писателю, чтобы показать его таким, какой он был. На съёмках актёры носили винтажный костюм, антикварное пенсне, серебряные часы 1895 года и аналог трости Чехова, которую Антон Павлович использовал в жизни. Кроме роли Чехова, Павел примерил и женский образ: по сюжету его герой исполнил главную роль в комедии «Тёща по обмену», за которую получает награду. «В этом образе я похож на героя Джека Леммона из фильма "В джазе только девушки", — улыбается актёр. — В целом здесь я иронизирую над собой, ведь на экране предстану немножко чванливым, хвастливым и запутавшимся. Я рад, что история, которая началась с Ломоносова, продолжается, и дальше готов примерить роль Гоголя, Пушкина или другой исторической личности».

В сериале Таганрог представит другой южный город — Астрахань, где проходили съёмки. В процессе работы авторы сценария погрузились в жизнь известного писателя. «Нам хотелось отразить интересные, не всем известные факты жизни драматурга. Например, то, что Антон Павлович был довольно любвеобильным человеком, а его первая "Чайка" провалилась в Петербурге, что стало причиной депрессии писателя», — рассказывают креативные продюсеры Иван Забегаев и Иван Семёнов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
СТС
персоны
Павел ДеревянкоВиктор ДобронравовРоман ЕвдокимовИван ЗабегаевМаксим ЛагашкинДжек ЛеммонНадежда МаркинаАндрей НекрасовИван Семёнов (VI)Елена СимоноваФёдор СтуковЮлия СулесСергей Шакуров
фильмы
В джазе только девушкиКак Деревянко Ломоносова игралКак Деревянко Чехова играл

фотографии >>
Павел Деревянко примерит образ Чехова 30 марта фотографии
Павел Деревянко примерит образ Чехова 30 марта фотографии
Павел Деревянко примерит образ Чехова 30 марта фотографии
Павел Деревянко примерит образ Чехова 30 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен