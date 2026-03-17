Якутское кино выходит на крупнейший азиатский кинорынок FILMART в Гонконге

Якутские кинематографисты впервые представляют свои проекты на одном из крупнейших кинорынков Азии — Гонконгском международном кинорынке FILMART — с собственным отдельным стендом. Инициатором участия в кинорынке выступила Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия). Для якутской киноиндустрии это исторически важный шаг — первый опыт полноценного индустриального присутствия на одном из крупнейших международных кинорынков и выстраивание профессиональных связей на глобальном рынке.
В течение кинорынка делегация проводит серию встреч с международными партнерами и дистрибьюторами, представляя якутское кино как часть современного российского кинематографа. На стенде Республики Саха (Якутия) представлено более 20 фильмов и проектов — от уже готовых картин, доступных для международных продаж, до новых проектов на стадии разработки.
На кинорынок прибыла делегация ведущих кинематографистов и представителей креативной индустрии Якутии. В ее состав вошли режиссеры, продюсеры, операторы и сценаристы Степан Бурнашев, Семен Аманатов, Аполлинария Дегтярева, Степан Порядин, Василий Слепцов, Сандал Баишев, актриса Театра Олонхо Анастасия Алексеева, глава кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, а также заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) Николай Саввин и директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.
На стенде представлен каталог якутских фильмов и новых проектов разных жанров — от триллеров, хорроров и мистических драм до социальных историй и лент, вдохновленных северной мифологией и шаманскими традициями.
«Для нас очень важно, что на одном из крупнейших кинорынков Азии у якутского кино появился собственный стенд. Это возможность представить наш кинематограф миру, показать фильмы, рассказать о нашей культуре и начать новые международные сотрудничества. Мы видим большой интерес со стороны зарубежных партнеров — многие отмечают уникальный стиль якутского кино, сильные сюжеты, удивительную природу и высокий уровень производства. Ассоциация кинематографистов Якутии сознательно приняла решение приехать на FILMART большой делегацией: для нас важно, чтобы о якутском кино узнавали больше, чтобы оно выходило на новые рынки и находило своего зрителя по всему миру», — говорит режиссер, продюсер, председатель Ассоциации кинематографистов Республики Саха (Якутия) Степан Бурнашев.
В рамках FILMART также состоялся показ фильма Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» — байопика о финалистке Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой. Показ вызвал большой интерес у участников FILMART и представителей киноиндустрии из разных стран.Картина стала одним из самых успешных российских кинопроектов прошлого года, окупившись в прокате более чем в восемь раз.
«Якутское кино — это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа. Скоро оно станет понятным для мирового зрителя, и такие кинорынки, как FILMART, помогают нам в этом. Как Корпорация развития Якутии, развивая креативные индустрии, мы видим огромный потенциал в масштабировании якутского кино в мире. В этом году мы планируем создание Фонда развития кино Якутии в размере до 200 млн рублей. Также мы проектируем будущий Дальневосточный кинопавильон полного цикла в Якутске. Все это в сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Якутии и компании "Сахафильм"», — добавляет директор по креативным индустриям Корпорации развития Якутии Петр Гоголев.
Гонконгский международный кинорынок FILMART — один из крупнейших рынков аудиовизуального контента в Азии. Ежегодно он собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телевизионной индустрии из более чем 50 стран мира — продюсеров, дистрибьюторов, инвесторов и представителей стриминговых платформ.
