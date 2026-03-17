Якутское кино выходит на крупнейший азиатский кинорынок FILMART в Гонконге

17 марта
2026 год

17 марта 2026
Якутские кинематографисты впервые представляют свои проекты на одном из крупнейших кинорынков Азии — Гонконгском международном кинорынке FILMART — с собственным отдельным стендом. Инициатором участия в кинорынке выступила Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия). Для якутской киноиндустрии это исторически важный шаг — первый опыт полноценного индустриального присутствия на одном из крупнейших международных кинорынков и выстраивание профессиональных связей на глобальном рынке.

фото: Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия)

В течение кинорынка делегация проводит серию встреч с международными партнерами и дистрибьюторами, представляя якутское кино как часть современного российского кинематографа. На стенде Республики Саха (Якутия) представлено более 20 фильмов и проектов — от уже готовых картин, доступных для международных продаж, до новых проектов на стадии разработки.

На кинорынок прибыла делегация ведущих кинематографистов и представителей креативной индустрии Якутии. В ее состав вошли режиссеры, продюсеры, операторы и сценаристы Степан Бурнашев, Семен Аманатов, Аполлинария Дегтярева, Степан Порядин, Василий Слепцов, Сандал Баишев, актриса Театра Олонхо Анастасия Алексеева, глава кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, а также заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) Николай Саввин и директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

На стенде представлен каталог якутских фильмов и новых проектов разных жанров — от триллеров, хорроров и мистических драм до социальных историй и лент, вдохновленных северной мифологией и шаманскими традициями.

«Для нас очень важно, что на одном из крупнейших кинорынков Азии у якутского кино появился собственный стенд. Это возможность представить наш кинематограф миру, показать фильмы, рассказать о нашей культуре и начать новые международные сотрудничества. Мы видим большой интерес со стороны зарубежных партнеров — многие отмечают уникальный стиль якутского кино, сильные сюжеты, удивительную природу и высокий уровень производства. Ассоциация кинематографистов Якутии сознательно приняла решение приехать на FILMART большой делегацией: для нас важно, чтобы о якутском кино узнавали больше, чтобы оно выходило на новые рынки и находило своего зрителя по всему миру», — говорит режиссер, продюсер, председатель Ассоциации кинематографистов Республики Саха (Якутия) Степан Бурнашев.

фото: Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия)

В рамках FILMART также состоялся показ фильма Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» — байопика о финалистке Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой. Показ вызвал большой интерес у участников FILMART и представителей киноиндустрии из разных стран.Картина стала одним из самых успешных российских кинопроектов прошлого года, окупившись в прокате более чем в восемь раз.

«Якутское кино — это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа. Скоро оно станет понятным для мирового зрителя, и такие кинорынки, как FILMART, помогают нам в этом. Как Корпорация развития Якутии, развивая креативные индустрии, мы видим огромный потенциал в масштабировании якутского кино в мире. В этом году мы планируем создание Фонда развития кино Якутии в размере до 200 млн рублей. Также мы проектируем будущий Дальневосточный кинопавильон полного цикла в Якутске. Все это в сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Якутии и компании "Сахафильм"», — добавляет директор по креативным индустриям Корпорации развития Якутии Петр Гоголев.

Гонконгский международный кинорынок FILMART — один из крупнейших рынков аудиовизуального контента в Азии. Ежегодно он собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телевизионной индустрии из более чем 50 стран мира — продюсеров, дистрибьюторов, инвесторов и представителей стриминговых платформ.
№ 1
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 16:51
Якуты почти как китайцы. Почти тоже самое, только более отсталые по всем параметрам. Приживутся в лучшем виде. читать далее>>
Анастасия Алексеева (III)Семён АманатовСтепан БурнашевАполлинария ДегтяреваАлексей Егоров (III)Степан ПорядинВасилий Слепцов
Диодорова. Против течения

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
