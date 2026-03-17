Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кирилл Зайцев сыграет фигуриста Романа Костомарова

17 марта
2026 год

Новости кино >>
17 марта 2026
Сарик Андреасян приступил к съемкам спортивной драмы «Костомаров», которая расскажет вдохновляющую историю, основанную на реальных событиях из жизни выдающегося российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Главную роль в проекте исполнит Кирилл Зайцев. Супругу Романа, Оксану Домнину, сыграет актриса Анна Снаткина. О начале съемок сообщила компания «Атмосфера кино», которая выступает дистрибьютором фильма.

фото: Атмосфера Кино


Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, а также сам Роман Костомаров. Съемочный процесс стартовал в Сочи — именно этот город стал отправной точкой для создания картины. Выбор локации не случаен. Для Костомарова Сочи связан с важными событиями: именно в этом городе фигурист совершил возвращение на лед в августе 2023 года.

«Жизненный путь Романа Костомарова — это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно — без прикрас, с болью, страхом и надеждой. Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново. И особенно важно, что Роман рядом с нами в этом процессе — это придает истории подлинность и особую ответственность для всей команды», — отметил Сарик Андреасян.

От юношеских лишений до олимпийского золота Турина — Роман Костомаров прошел долгий путь, чтобы станцевать свою легендарную «Кармен». Все эти годы рядом с ним была жена Оксана, ставшая главной опорой на льду и в жизни. Но судьба готовила спортсмену испытание: после серии ледовых шоу он попадает в реанимацию с тяжелейшим осложнением. Врачи сообщают Оксане, что были вынуждены ввести его в кому. Начинается отчаянная борьба медиков, родных и друзей за жизнь спортсмена.

фото: Атмосфера Кино

«Этот фильм охватывает практически весь мой спортивный путь — и период становления, и долгожданную победу на Олимпиаде с Татьяной. Но для меня лично картина не только про спорт. Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, — первый выход на лед после трагедии. Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя — мы все сделали правильно», — поделился Роман Костомаров.

Как говорит Кирилл Зайцев, актеры уже приступили к тренировкам, чтобы самостоятельно исполнять олимпийские номера и элементы из соревновательной программы. «Это требует не только физической формы и пластики, но и глубокого погружения в образ. Я много общаюсь с Романом, спрашиваю его о жизни, о том, как он переживал трудный период, что чувствовал. Говорил и с его близкими, чтобы увидеть его глазами других людей», — добавляет артист.

«Во время подготовки к роли я пересмотрела огромное количество материалов об Оксане и Романе. Мое сердце разрывалось от того, с чем им пришлось столкнуться. Главным открытием для меня стала личная встреча с ними. То, с каким позитивом они оба относятся к жизни, с какой благодарностью и теплотой смотрят друг на друга — невероятно! Справляться с трудностями помогает и сила духа, и характер, но цементом, который держит все это вместе, безусловно, является любовь!» — отмечает Анна Снаткина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   17.03.2026 - 18:53
Ну это они замахнулись конечно, чтобы актёрам выполнять трюки олимпийских фигуристов. По любому не обойдётся без профессиональных дублёров. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Оксана Домнина, Кирилл Зайцев, Роман Костомаров, Анна Снаткина

фотографии >>
Кирилл Зайцев сыграет фигуриста Романа Костомарова фотографии
Кирилл Зайцев сыграет фигуриста Романа Костомарова фотографии
Кирилл Зайцев сыграет фигуриста Романа Костомарова фотографии
Кирилл Зайцев сыграет фигуриста Романа Костомарова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен