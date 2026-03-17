Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даниил Страхов и Кирилл Кяро вернулись к своим ролям в продолжении мистического детектива «Гипнозис»

17 марта
2026 год

Новости кино >>
17 марта 2026
Okko и компания «Место силы» приступили к съёмкам продолжения мистического детектива «Гипнозис» c Даниилом Страховым, Кириллом Кяро и Ростиславом Бершауэром в главных ролях. Во втором сезоне также появятся Антон Артемьев, Виктория Воробьёва, Евгений Коряковский, Николай Козак, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Анастасия Куимова и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Действие разворачивается через несколько месяцев после трагических событий первого сезона. Главные герои спасают загадочного мальчика Егора, который пророчит катастрофу. Пытаясь предотвратить её и спасти любимых, они сталкиваются с жестокими убийствами, таинственными исчезновениями и самыми неожиданными врагами — как новыми, так и старыми, ставшими ещё опаснее.

«После событий первого сезона все герои не могли остаться прежними. И мой герой тоже. Многие атрибуты прошлой жизни у него исчезли. Он стал более тревожен, обеспокоен за своих близких, за свою дочь, за свое предназначение. Он стал больше задумываться о смысле и происхождении своего дара. Используя его, он задается вопросом, не нарушает ли он Божий промысл. Я очень рад, что мы снова вернулись к нашей истории. Вернулись почти той же творческой командой, что и в первом сезоне. Во втором сезоне нас ждет много поворотов, много новых событий, которые перевернут жизнь наших героев и заставят по-другому посмотреть как на наших героев, так и на историю в целом», — говорит Кирилл Кяро.

Творческая команда первого сезона осталась без изменений и практически в полном составе приступила к съёмкам продолжения мистического детектива. В режиссёрском кресле по-прежнему Тимофей Жалнин, за камерой оператор-постановщик Александр Мартынов, а визуальный мир проекта создает художник-постановщик Мухтар Мурзакеев. Продюсерами продолжения выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Александр Сысоев.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мой персонаж жив, здоров, правда, пребывает в несколько разобранном состоянии, но продолжает действовать, причём достаточно активно, не как в прошлом сезоне, когда он внезапно исчезал и прятался. У него появляется стимул к действию, ему хочется воспрянуть духом, объединиться с друзьями и созидать. Мне нравится его активность в новых эпизодах, да и вообще его внутренний стержень, основа, которые очень интересно развивать и двигать по ходу истории. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за развитием сюжета второго сезона, в котором будет несколько очень неожиданных поворотов», — рассказывает Ростислав Бершауэр.

Премьера первого эпизода сериала «Гипнозис» состоялась в рамках конкурсной программы IV российского фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий. Первый сезон «Гипнозиса» вошел в ТОП-10 самых популярных сериалов 2025 года по количеству зрителей в Okko. Портал Кино-Театр.Ру включил проект в список лучших сериалов 2025 года по мнению кинокритиков. На XVII Национальной Премии «Большая Цифра» в категории «оригинальные сериалы собственного производства» проект победил в номинации «Фэнтэзи» по мнению жюри.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 19:01
Окко нельзя похвалить за сериал. Да и угадывать все время не получится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Антон АртемьевРостислав БершауэрВиктория Воробьёва (II)Гавриил ГордеевТимофей ЖалнинНиколай КозакЕвгений КоряковскийАнастасия КуимоваКирилл КяроАлександр Мартынов (III)Мухтар МирзакеевСветлана Смирнова-КацагаджиеваДаниил СтраховАлександр Сысоев (III)Сергей Шишкин (IV)
фильмы
Гипнозис

фотографии >>
анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?