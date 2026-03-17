Даниил Страхов и Кирилл Кяро вернулись к своим ролям в продолжении мистического детектива «Гипнозис»

Действие разворачивается через несколько месяцев после трагических событий первого сезона. Главные герои спасают загадочного мальчика Егора, который пророчит катастрофу. Пытаясь предотвратить её и спасти любимых, они сталкиваются с жестокими убийствами, таинственными исчезновениями и самыми неожиданными врагами — как новыми, так и старыми, ставшими ещё опаснее.
«После событий первого сезона все герои не могли остаться прежними. И мой герой тоже. Многие атрибуты прошлой жизни у него исчезли. Он стал более тревожен, обеспокоен за своих близких, за свою дочь, за свое предназначение. Он стал больше задумываться о смысле и происхождении своего дара. Используя его, он задается вопросом, не нарушает ли он Божий промысл. Я очень рад, что мы снова вернулись к нашей истории. Вернулись почти той же творческой командой, что и в первом сезоне. Во втором сезоне нас ждет много поворотов, много новых событий, которые перевернут жизнь наших героев и заставят по-другому посмотреть как на наших героев, так и на историю в целом», — говорит Кирилл Кяро.
«Мой персонаж жив, здоров, правда, пребывает в несколько разобранном состоянии, но продолжает действовать, причём достаточно активно, не как в прошлом сезоне, когда он внезапно исчезал и прятался. У него появляется стимул к действию, ему хочется воспрянуть духом, объединиться с друзьями и созидать. Мне нравится его активность в новых эпизодах, да и вообще его внутренний стержень, основа, которые очень интересно развивать и двигать по ходу истории. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за развитием сюжета второго сезона, в котором будет несколько очень неожиданных поворотов», — рассказывает Ростислав Бершауэр.
Премьера первого эпизода сериала «Гипнозис» состоялась в рамках конкурсной программы IV российского фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий. Первый сезон «Гипнозиса» вошел в ТОП-10 самых популярных сериалов 2025 года по количеству зрителей в Okko. Портал Кино-Театр.Ру включил проект в список лучших сериалов 2025 года по мнению кинокритиков. На XVII Национальной Премии «Большая Цифра» в категории «оригинальные сериалы собственного производства» проект победил в номинации «Фэнтэзи» по мнению жюри.
обсуждение >>