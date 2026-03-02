Фильм «Грешники» стал триумфатором премии Гильдии актеров США

Гильдия киноактеров США объявила лауреатов своей премии Actor Awards, которая раньше назвалась SAG Awards. Триумфатором вечера стал фильм «Грешники», взявший главный приз за актерский ансамбль. Полный список победителей доступен на сайте премии.
За лучший актерский ансамбль в драматическом сериале наградили медицинский процедурал «Питт», а Ноа Уайли, который сыграл в шоу главную роль, получил приз за свою актерскую работу. За лучшую женскую роль в драматическом сериале наградили Кери Рассел из «Дипломатки». Главный приз за актерский состав в комедийном шоу ушел «Киностудии». Сет Роген получил статуэтку за свою главную роль в проекте, а Кэтрин О'Хара посмертно признали лучшей актрисой.
обсуждение >>