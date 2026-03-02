Кино-Театр.Ру
Фильм «Грешники» стал триумфатором премии Гильдии актеров США

2 марта
2026 год

2 марта 2026
Гильдия киноактеров США объявила лауреатов своей премии Actor Awards, которая раньше назвалась SAG Awards. Триумфатором вечера стал фильм «Грешники», взявший главный приз за актерский ансамбль. Полный список победителей доступен на сайте премии.

Фильм «Грешники» стал триумфатором премии Гильдии актеров США
фото: Just jared

Майкл Б. Джордан, сыгравший в картине Райана Куглера братьев-близнецов, взял награду за лучшую мужскую роль первого плана, а лучшей актрисой назвали Джесси Бакли из «Хамнета». Фильм «Битва за битвой», считавшийся фаворитом наградного сезона, получил лишь одну статуэтку, которая досталась Шону Пенну за роль второго плана. Лучшей актрисой второго плана назвали Эми Мэдиган из картины «Орудия».

За лучший актерский ансамбль в драматическом сериале наградили медицинский процедурал «Питт», а Ноа Уайли, который сыграл в шоу главную роль, получил приз за свою актерскую работу. За лучшую женскую роль в драматическом сериале наградили Кери Рассел из «Дипломатки». Главный приз за актерский состав в комедийном шоу ушел «Киностудии». Сет Роген получил статуэтку за свою главную роль в проекте, а Кэтрин О'Хара посмертно признали лучшей актрисой.

16-летнего Оуэна Купера назвали лучшим актером в телефильме или мини-сериале за роль в «Переходном возрасте». Он стал самым молодым победителем в индивидуальной категории в истории премии Гильдии актеров США. Лучшей актрисой в этой номинации назвали Мишель Уильямс из проекта «Умираю, как хочу секса».
№ 1
Матвей Брикун   2.03.2026 - 14:44
"Дипломатка" оказалась ерундой, не думал, что так плохо. "Грешники" получили свое, чтобы потом не плакали после Оскара. читать далее>>
персоны
Джесси БаклиМайкл Би ДжорданРайан КуглерОуэн КуперЭми МэдиганКэтрин О'ХараШон ПеннКери РасселлСет РогенНоа УайлМишель Уильямс
фильмы
Битва за битвойБольница ПиттГрешникиДипломаткаКиностудияОрудияПереходный возрастУмираю, как хочу сексаХамнет

