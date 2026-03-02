Илья Учитель снимает военную драму «Спасённый» со Львом Зулькарнаевым и Мариной Васильевой

Действие фильма происходит в 1942 году. Корабль, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и уходит под воду. Среди ледяной пустоты остаются в живых только двое — ослепший солдат и медсестра. Теперь она становится его глазами, а он — её испытанием и опорой одновременно. Впереди — километры пути по льду и снегу без уверенности, что есть шанс на спасение. И без того тяжёлый путь осложняется еще одной угрозой: выжившие становятся целью для немецкого лётчика, получившего приказ их уничтожить. Пространство вокруг них становится территорией выживания, где каждый шаг может стать последним. На что способен человек, оказавшись один на один с холодом, страхом и неизвестностью? И где проходит граница между отчаянием и силой идти дальше?
«Меня в этом материале зацепила его смелость и правдивость: это история про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах. И подвиг, о котором мы говорим, он именно человеческий. В этом фильме для меня важна даже не история выживания, а отношения двух людей, оказавшихся во льдах. Они изначально не близки, но в этих условиях они вынуждены преодолеть сложнейшую внутреннюю дистанцию — от неприязни к доверию, от ненависти к любви, к чувству, которое помогает им пройти этот путь вместе. Снимаем мы на Финском заливе и в лесах, практически все съемки натурные. Актёры действительно работают на холоде, в мокрой, замёрзшей одежде, все трюки выполняют сами. В павильоне такую историю снять было бы невозможно, сразу появилась бы фальшь, а нам важно сохранить ощущение правдивости происходящего. Я очень благодарен Льву и Марине за готовность пройти этот нелегкий путь вместе с нами», — рассказывает Илья Учитель.
Генеральный продюсер проекта Алексей Учитель отмечает, что «Спасенный» задуман как история, способная выйти за рамки жанра военной драмы, поднимаясь до общечеловеческого уровня. Хрупкая связь между главными героями окажется сильнее любых убеждений, страха и холода.
фото: «ПрофиСинема»
«Это военная драма, в которой война не так видна. Вернее, помимо явных её проявлений, мы чувствуем её подспудный, спрятанный заряд даже в пустых белых пейзажах. Эта повсеместность войны катализирует до предела внутреннюю жизнь героев, не оставляет их одних ни на минуту. Даже на просторах одинокой белой пустыни война идёт за ними по пятам. Я бы сказал, что мы снимаем притчу. Притчу о духе человека. О силе этого духа. Притчу о любви, о потерях и обретении. Обретении себя безымянным человеком. И эта притча, это путешествие невозможно без прекрасной и чуткой команды, которая верит тому, о чём рассказывает. Надо сказать, что история эта продолжает писать сама себя уже в процессе съёмок. Что-то отпадает, что-то, напротив, прорастает, появляются новые смыслы, оттенки, решения. В этой связи моя главная задача сейчас — это доверие. Доверие возникающей неопределённости, спонтанности, изменчивости. И главным образом моё доверие складывается благодаря режиссёру — Илье Учителю, который так же готов удивляться поворотам истории, давая актёрам полную свободу души, — и благодаря прекрасной Марине Васильевой, лучшей партнёрше, рядом с которой уже ничего не надо играть: можно просто быть рядом — и это самое ценное», — добавляет Лев Зулькарнаев.
Съёмки на зимнем Финском заливе проходят масштабно: команда работает с пиротехникой, сложными каскадёрскими трюками и постановочными сценами, которые детально передают атмосферу военного времени. Работа ведется в условиях сурового климата: пронизывающий ветер с воды и постоянный мороз усиливают достоверность происходящего в кадре.
обсуждение >>