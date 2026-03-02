Кино-Театр.Ру
«Страх над Невой», «Черная графиня» и «Время Счастливых» вошли в программу фестиваля ORIGINAL+

2 марта
2026 год

2 марта 2026
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представил программу. Смотр пройдёт с 18 по 20 марта 2026 года на Киностудии Горького, который входит в Московский кинокластер, в новом многофункциональном зале «Горький Холл». Список претендентов на награду можно найти на сайте фестиваля.

«Страх над Невой», «Черная графиня» и «Время Счастливых» вошли в программу фестиваля ORIGINAL+
фото: пресс-служба смотра

Как сообщает пресс-служба фестиваля, среди проектов конкурса сериалов: «Затмение» — драматический триллер о вспышке черной оспы в Москве 1960 года и совместной борьбе врачей и КГБ по предотвращению эпидемии; масштабная семейная сага «Время Счастливых» — рассказ о семье, которая на фоне меняющейся страны пытается пережить общие трагедии и сохранить любовь, с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман в главных ролях; паранормальная комедии «Зовите Витю!» об экстрасенсе-шарлатане, который внезапно получает реальный дар видеть призраков с Ильей Соболевым и Сашей Бортич.

Кроме того, в программу вошли «Почти настоящий детектив» — история харизматичного актера в исполнении Максима Лагашкина, который приезжает в небольшой городок и становится невольным участником криминального происшествия; продолжение популярного российского детективного сериала «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым в главной роли; детективная мелодрама «Когда горит огонь» — о бывшем столичном хирурге Лере, которая, переехав в провинцию, расследует убийство рыбака; «Черная графиня» — детективный триллер о спектакле для одного зрителя, который в один момент перестает быть игрой; «Гордость» — история талантливого повар-стажера Аланы, которой нужно срочно вернуться домой в Осетию и, согласно традициям, выйти замуж.

В программе запланирован новый конкурс вертикальных сериалов «Мир перевернулся». Кроме того, будет две внеконкурсные программы этого формата. В первой из них — популярные иностранные сериалы, которые есть и на российских стримингах, во второй — новинки российских компаний, которые ищут платформу.

«Одна из главных задач нашего фестиваля - фиксировать тренды индустрии. Так, хотим отметить тренд последнего времени на производство и закупку новых форматов — вертикальных сериалов. Еще одна важная тенденция — когда стриминги объединяются по новым принципам. Например, сотрудничают с компаниями—производителями в плане оформления на себя диджитальных прав. Таков пример конкурсного проекта от Кинопоиска "Почти настоящий детектив" — это не оригинальный проект стриминга, но цифровые права принадлежат платформе. А уже потом она ими делится с коллегами, и сериал выходит на нескольких ресурсах одновременно или с небольшим "окном". В прошлом году примером такого сотрудничества был сериал "Злые люди", который выходил на Иви, Okko и Wink и позднее на телеканале НТВ, но на момент проведения фестиваля мы не могли объявить платформы, поскольку сделки не были завершены, поэтому проект был представлен во внеконкурсной программе. Сейчас он — в списках ведущих кинопремий страны. И это еще не все. Об остальном расскажем на фестивале», — говорит программный директор фестиваля ORIGINAL+ Сусанна Альперина.

Проекты из программы ORIGINAL+ оценивают два состава профессионального жюри. В первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, во вторую – представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри определит победителя конкурса «Номинация Инновация».
№ 1
Матвей Брикун   2.03.2026 - 16:44
Куда без чудесного Ориджина)) Чудесное мероприятие, из молодых самое любимое. читать далее>>
Всего сообщений: 1
