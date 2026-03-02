Кино-Театр.Ру
Завершились съемки медицинской драмы Евгения Стычкина «Хоспис»

2 марта
2026 год

2 марта 2026
Завершились съемки нового драматического сериала под рабочим названием «Хоспис» от Okko и Продюсерской компании «Среда», рассказывающего о любви, смерти, и возможности принять то и другое. Режиссером проекта и исполнителем главной роли выступил Евгений Стычкин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Завершились съемки медицинской драмы Евгения Стычкина «Хоспис»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Идея этого сериала, суть истории очень лаконично и очень точно умещаются в цитату: "Это не про смерть, это про любовь". Для того, чтобы помогать людям провести их последние недели и месяцы жизни, нужно обладать не железным характером, решительностью или смелостью, а безграничной, невероятной любовью», — говорит генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Виктор Штурм (Евгений Стычкин) — кардиохирург мирового уровня. Он блистателен, харизматичен, любим пациентами и уважаем коллегами. Его результативность окутана легендами: его пациенты не умирают. Но всё рушится в один момент — не на операционном столе, а в личной жизни. Его дочь, 14-летняя Виктория (Мария Абрамова), увидев, как отец отказывается оперировать безнадежную пациентку, теряет к нему доверие. Штурм впервые оказывается не богом, а человеком. И впервые — проигрывает.

Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм теряет контроль, срывает операцию и оказывается вне профессии. В это время он узнаёт, что умирает его первая жена и бывшая однокурсница. В попытке помочь, он приезжает в хоспис и сталкивается с врачом Марией Пичугиной, по прозвищу Птичка (Марина Васильева). Для Штурма хоспис — место поражения, для Птички — дом. Он не понимает, как можно «отпускать», не борясь. Но Птичка знает — иногда самое сильное решение — не бороться. Штурму предстоит пройти путь от врача до санитара, от циника до человека, от бегства от смерти — к её принятию.

Завершились съемки медицинской драмы Евгения Стычкина «Хоспис»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Много лет я дружу и работаю с фондом "Вера". И все эти годы я хотел придумать и снять кино про хоспис. Паллиатив в России стремительно развивается, важно чтобы общество не отставало — чтобы люди знали, что есть специальные места, где помогут тому, кого нельзя вылечить, что обратиться туда — правильно. Что там не будет ни больно, ни страшно, ни стыдно. И я не знал, как рассказать эту историю, чтобы никого не отпугнуть, но и не перекокетничать с темой. А потом Иван Самохвалов прислал мне прекрасный текст Марины Степновой, который мне кажется точнейшим инструментом для того, чтобы рассказать о паллиативе. Мне хотелось, чтобы это было светлое кино про жизнь, про то, какими мы бываем трогательными и неловкими, про то, как драгоценно каждое мгновение, про то, как нет ничего прекраснее любви! Хоспис всегда про это!», — говорит Евгений Стычкин.

Оператором проекта значится Наталья Макарова, а спродюсировали сериал ― Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий драмы написала лауреат премии «Большая книга», финалист «Русского букера», «Ясной Поляны» и «Национального бестселлера», писатель-прозаик и сценарист Марина Степнова в соавторстве со сценаристом и журналистом Вячеславом Ровнером.

«Мы с моим соавтором и братом, Вячеславом Ровнером, придумали и написали эту историю, потому что потеряли близкого человека. Умерла от рака его жена, врач, чудесный, светлый, необыкновенный человек. Я дружила с ней с моих 15 лет и очень ее любила. Она уходила с потрясающим мужеством, так только врачи могут. И мы были рядом до конца. Эту историю мы написали, чтобы облегчить свою боль. И боль каждого, кто потерял близкого человека. Боль и потеря — неизбежные спутники смерти. Но именно в хосписе учат, что даже умирающие люди — все равно люди, и каждая минута их жизни драгоценна, каждое желание можно и нужно исполнить. И, конечно, надо найти в себе силы и быть рядом с любимым человеком до конца, радуясь каждой минуте, пока вы все ещё вместе. Это понимаешь, только когда сам прошел эту дорогу. Хоспис — это про свет и любовь. Это про жизнь. Про то, как она коротка и прекрасна», — признается сценарист Марина Степнова.

В сериале также сыграли Анастасия Грачева, Ольга Сутулова, Владимир Мишуков, Кирилл Каганович, Ирина Паутова, Мария Карпова, Вячеслав Харитонов, Полина Маликова, Евгения Дмитриева, Григорий Верник и другие.

«Как пел Высоцкий в "Балладе об уходе в рай", всем нам хочется именно уснуть, а не умереть. Мне кажется, вот в этом и есть суть нашей истории. То, как он за заканчивается, дарит зрителю надежду, радость и очень светлое чувство», — признается Марина Васильева.
