Олег Гаас, Александр Левин и Дмитрий Лысенков вернулись в новом сезоне «Телохранителей»

2 марта
2026 год

2 марта 2026
Стартовали съемки нового сезона комедийного сериала «Телохранители», истории о трёх боксёрах из Челябинска, ставших личной охраной влиятельного московского Адвоката. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Олег Гаас, Александр Левин и Дмитрий Лысенков вернулись в новом сезоне «Телохранителей»
фото: пресс-служба ТНТ

К своим ролям в новом сезоне вернутся Олег Гаас (Юрок), Александр Левин (Ящер), Егор Овчинников (Туча), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Папа), Яна Кошкина (Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). Также в проекте вновь появятся Анатолий Журавлёв (Тренер), Инга Оболдина, Владимир Устюгов и Кирилл Полухин, чей герой Циклоп станет одной из ключевых угроз нового сезона.

В новом сезоне героям предстоит столкнуться с угрозами из прошлого и серьёзными переменами в жизни. Циклоп, считавшийся побеждённым, возвращается и готовит месть, вынуждая Адвоката вместе с семьёй скрываться на родине своих телохранителей — в Челябинске. Там он впервые по-настоящему увидит, в каких условиях выросли его защитники, и сам окажется перед важнейшим жизненным выбором. Тем временем каждый из героев проходит собственное испытание взрослой жизнью. Папа оказывается в запутанной романтической ситуации, Ящер пытается обеспечить семью и справиться с новой ответственностью, а Юрок учится строить совместную жизнь с Вероникой. Но несмотря на бытовые трудности и перемены, героев по-прежнему объединяют дружба, чувство плеча и готовность выйти на ринг — как в прямом, так и в переносном смысле.

«Очень круто, что в новом сезоне мы едем в Челябинск — на настоящую родину наших телохранителей. Теперь зрители увидят, в каких условиях выросли эти парни и почему с ними лучше не спорить. Классно, что вселенная нашего сериала уже настолько разрослась, что мы теперь даже путешествуем по городам. Надеюсь, фанатам, которые появились у проекта за два сезона, такой ход понравится: они очень много писали и спрашивали, когда же, когда же будет новый сезон. Это большая ответственность и одновременно огромная мотивация — хочется сделать новый сезон ещё смешнее, честнее и мощнее», — рассказал Олег Гаас.

Съёмки проекта пройдут с марта по июль 2026 года в Москве и Челябинске. За производство проекта отвечают телеканал ТНТ и Norm Production.

Олег Гаас, Александр Левин и Дмитрий Лысенков вернулись в новом сезоне «Телохранителей»
фото: пресс-служба ТНТ

«В новом сезоне Михал Саныч впервые оказывается в Челябинске — на родине своих телохранителей. Если бы он провёл там больше времени, то в Москву вернулся бы уже побитым жизнью — если бы вообще вернулся. Но кратковременность этого пребывания, скорее, только утвердит его высокомерие и снобизм по отношению к провинции, хотя в итоге это может даже спасти ему жизнь. Сам я бывал в Челябинске давно — мы снимали там сезон "Улиц разбитых фонарей". Город запомнился своей мощной индустриальной атмосферой, а мой кинодебют тоже был связан с Челябинском, так что в кино я челябинцем стал с первой же картины. Авторы "Телохранителей" сами родом с Урала, поэтому уральский колорит и правда характеров в новом сезоне обязательно сохранятся», — говорит Дмитрий Лысенков.

«После эфира второго сезона "Телохранителей" мы получили огромное количество положительных откликов — и это, безусловно, добавило нам ответственности при написании и подготовке к съемкам третьего сезона. Зрителей ждет небольшое приключение москвичей в столице Южного Урала. Отдельно хочется сказать о команде — у нас действительно прекрасный актёрский состав, где гармонично сошлись как именитые артисты, так и новые лица. Мы не любим формальные диалоги, поэтому старались наделить каждого персонажа своим собственным "языком", сделать их живыми и узнаваемыми. И, пожалуй, самое главное — сезон получился очень добрым, несмотря на то что в нашем сериале добро периодически бывает с кулаками», — добавляют креативные продюсеры и авторы сценария Алексей Иванов и Максим Шкаликов.
