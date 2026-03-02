Кино-Театр.Ру
Телеканал НТВ в феврале показал рекордную долю среди всех зрителей России

2 марта
2026 год

Новости кино >>
2 марта 2026
По итогам февраля телеканал НТВ показал рекордную долю за всю историю измерений всех зрителей России: она составила 12,1%, сообщает пресс-служба канала, ссылаясь на данные Mediascope. Лидерскую позицию в киносегменте вещателю обеспечили пятый сезон популярного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым и первый игровой фильм о специальной военной операции, снятый фронтовым офицером и непосредственным участником событий Артёмом Артёмовым «СВОИ. Баллада о войне».

СВОИ. Баллада о войне (2025)
фото: "СВОИ. Баллада о войне"/НТВ

Премьера фильма Артёмова прошла 24 февраля с долей 15,1% среди зрителей всей России старше 18 лет: фильм занял второе место среди кинофильмов, телевизионные премьеры которых состоялись на той неделе. Охват в аудитории 4+ составил 10,2 млн человек. Лента, основанная на реальном событии – боях на Времевском выступе в июне 2023 года – получила хорошие отзывы зрителей на популярных интернет-ресурсах. По сюжету, группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным «Москва» (Константин Демидов) прибывает на ротацию в небольшую деревушку в Запорожье, находящуюся практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьёй, не пожелавшей покинуть свой дом. И хотя командование считает это направление второстепенным и ждёт основного удара врага в другом месте, противник идёт на прорыв здесь. У малочисленной группы «Москвы» практически нет шансов остаться в живых.

Пятый сезон детективного хита «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым стартовал 16 февраля с рекордными показателями, став лучшим сериалом последних пяти лет в аудиториях 4+ и 18+ на всем российском телевидении. На протяжении показа 18 серий (финальные серии выходят в эфир НТВ 2 марта) сериал демонстрировал отличные показатели: средний рейтинг в 4+ составил 6,4% (доля 23,2%), а среди зрителей всей России старше 18 лет средний рейтинг составил 7,5% (доля 24,3%).

Первый отдел-5 (2025)
фото: "Первый отдел-5"/НТВ

В продолжении «Первого отдела» уголовное дело в отношении супруги Брагина Веры, которую обвинили в преступлении 20-летней давности, прекращаются, однако личность убийцы по-прежнему не установлена, поэтому расследование продолжается. Тем временем Брагин решает вернуться к работе и намерен восстановиться в прежней должности в Следственном Комитете России, вот только его место уже занято. В результате Брагин становится обычным следователем в одном из районов Петербурга, где ему, в частности, предстоит заниматься расследованием преступлений прошлых лет. На новом месте службы главный герой узнаёт, что коллега, который занимал эту должность до него, не уволился, как полагал Брагин, а бесследно исчез. В какой-то момент Брагин понимает, что исчезновение следователя как-то связано с одним из тех дел, которыми он теперь занимается.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
