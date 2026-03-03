Лучше гор могут быть только горы: «Лагерь на свежем воздухе» радует видео четвертого сезона

Снова отправиться в целебный
«Лагерь на свежем воздухе
» можно будет в 2027 году. Дебютный проморолик знакомит с пополнением в «Кружке активного отдыха»: к уже сложившейся компании присоединяются две новенькие ученицы — Эма и Мэй. На постере
также изображены четвероногие персонажи — чихуахуа Тикува и самоед Хампэн. Четвертым сезоном занимается небольшая студия FuRyu Pictures
(промежуточная анимация фильма «Хранитель камфорного дерева
»), сменившая 8-Bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «Стесняшка
»), работавшую над предыдущей главой. А вот дайджест минувшей недели
.
Рин Сима
любит в одиночку наслаждаться видами Фудзи: она ставит палатку, готовит на горелке и проводит вечера у костра в тишине. Во время одного такого выезда она знакомится с жизнерадостной Надэсико Кагамихарой
, которая случайно остается без транспорта и проводит ночь в кемпинге. Эта встреча становится отправной точкой для создания неформального клуба любительниц походов. К Рин и Надэсико присоединяются Тиакки Огаки
, Аой Инуяма
и Эна Сайто
. Девушки выбираются в разные уголки префектуры Яманаси, постепенно набираясь опыта в этом нелегком деле: учатся планировать бюджет, подбирать снаряжение и учитывать погоду. В третьем сезоне после совместного выезда в Идзу компания не сбавляет темп. Рин отправляется в район Оигавы на мопеде с Аяно Токи
— подругой детства Надэсико, тогда как сама розоволосая оптимистка выбирает поезд и едет им навстречу. Тем временем оставшаяся троица планирует ночевку на севере Яманаси и добирается туда общественным транспортом. Опираясь на накопленные знания, а порой действуя по настроению, путешественницы справляются с мелкими трудностями и продолжают исследовать новые направления.
К работе над проектом вернулись режиссер Син Тосака
(«О моем перерождении в слизь
», «Внук Нурарихёна
») и сценарист Масафуми Сугиура
(«Девушки-пони: Серая Золушка
», «Баракамон
»), а вот дизайн персонажей теперь доверен Рюте Уре
(анимация «Подземелье вкусностей
», «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный
»). Музыкальная команда остается прежней: опенинг исполнит Асакa
(«Летнее время
»), эндинг — Эри Сасаки
(«Пластиковые воспоминания
»), а главную тему — трио Kiminone
(«Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире
»).
Мангу Афро
(«Моно
») начали публиковать в 2015 году, а в 2018-м она получила экранизацию. Еще два года спустя франшизу расширили короткометражным спин-оффом «Комнатный поход
» и дорамой. В дальнейшем Yuru Camp обзавелся линейкой видеоигр для консолей, VR и смартфонов.
