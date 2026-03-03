Кино-Театр.Ру
Лучше гор могут быть только горы: «Лагерь на свежем воздухе» радует видео четвертого сезона

3 марта
2026 год

3 марта 2026
Снова отправиться в целебный «Лагерь на свежем воздухе» можно будет в 2027 году. Дебютный проморолик знакомит с пополнением в «Кружке активного отдыха»: к уже сложившейся компании присоединяются две новенькие ученицы — Эма и Мэй. На постере также изображены четвероногие персонажи — чихуахуа Тикува и самоед Хампэн. Четвертым сезоном занимается небольшая студия FuRyu Pictures (промежуточная анимация фильма «Хранитель камфорного дерева»), сменившая 8-BitСиняя тюрьма: Блю Лок», «Стесняшка»), работавшую над предыдущей главой. А вот дайджест минувшей недели.


Рин Сима любит в одиночку наслаждаться видами Фудзи: она ставит палатку, готовит на горелке и проводит вечера у костра в тишине. Во время одного такого выезда она знакомится с жизнерадостной Надэсико Кагамихарой, которая случайно остается без транспорта и проводит ночь в кемпинге. Эта встреча становится отправной точкой для создания неформального клуба любительниц походов. К Рин и Надэсико присоединяются Тиакки Огаки, Аой Инуяма и Эна Сайто. Девушки выбираются в разные уголки префектуры Яманаси, постепенно набираясь опыта в этом нелегком деле: учатся планировать бюджет, подбирать снаряжение и учитывать погоду. В третьем сезоне после совместного выезда в Идзу компания не сбавляет темп. Рин отправляется в район Оигавы на мопеде с Аяно Токи — подругой детства Надэсико, тогда как сама розоволосая оптимистка выбирает поезд и едет им навстречу. Тем временем оставшаяся троица планирует ночевку на севере Яманаси и добирается туда общественным транспортом. Опираясь на накопленные знания, а порой действуя по настроению, путешественницы справляются с мелкими трудностями и продолжают исследовать новые направления.

Читать Фильм «Лагерь на свежем воздухе» — тоже отличный способ борьбы со стрессом
К работе над проектом вернулись режиссер Син ТосакаО моем перерождении в слизь», «Внук Нурарихёна») и сценарист Масафуми СугиураДевушки-пони: Серая Золушка», «Баракамон»), а вот дизайн персонажей теперь доверен Рюте Уре (анимация «Подземелье вкусностей», «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»). Музыкальная команда остается прежней: опенинг исполнит АсакaЛетнее время»), эндинг — Эри СасакиПластиковые воспоминания»), а главную тему — трио KiminoneЖизнь сорокалетнего мужчины в другом мире»).

Лучше гор могут быть только горы: «Лагерь на свежем воздухе» радует видео четвертого сезона

Мангу АфроМоно») начали публиковать в 2015 году, а в 2018-м она получила экранизацию. Еще два года спустя франшизу расширили короткометражным спин-оффом «Комнатный поход» и дорамой. В дальнейшем Yuru Camp обзавелся линейкой видеоигр для консолей, VR и смартфонов.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или исследующей повседневность художнице Матико Кё («Богиня с косичками»).
№ 1
Лидия Мартин   3.03.2026 - 12:04
Франшиза Yuru Camp развивается просто на ура: манга, аниме, спин-оффы, игры… Приятно видеть, как идея разрастается и находит разные формы. Новый сезончик жду)) читать далее>>
