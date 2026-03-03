«Казанова» Антон Хабаров вернется к зрителям в начале весны

На Первом канале с 9 по 12 марта в 22.00 состоится премьера сериала «Казанова. Возвращение» с Антоном Хабаровым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, режиссером восьмисерийной третьей части, созданной кинокомпанией «Амедиа Продакшн» при участии Киноателье Пате, стал Сергей Комаров, а автором сценария вновь выступил Дмитрий Новосёлов.
«Казанова. Возвращение». ТВ-ролик
«Третий сезон "Казановы" — это настоящий командный подвиг. Мы работали в невероятно плотном режиме, и каждый человек на площадке стал опорой для проекта. От сценарной группы до операторского департамента — все вложили в этот сезон больше, чем можно описать словами. Особенно хочу отметить Антона Хабарова: его глубокое погружение в образ буквально оживило героя и задало тон всему сезону. Я благодарен всей команде за то, что мы вместе смогли сделать невозможное», — говорит Сергей Комаров.
По сюжету, отработав три года на Севере и накопив деньги, Игорь Апрельцев (Хабаров) намерен отдать их Полине и дочери, начать новую жизнь и окончательно оставить свое прошлое. Но едва герой выходит из аэровокзала, как становится жертвой другой, более молодой и смелой аферистки — Леры (Марина Ворожищева). Ее дерзкая кража не только лишает Казанову всех средств, но и пробуждает в нем забытый азарт. Погоня за Лерой приводит к неожиданному союзу: вместе они отправляются в долгое путешествие по СССР, где каждая афера становится новой историей, новой маской и новым испытанием. «Кардинальных изменений у моего героя не будет и, я считаю, это неплохо. Сериал все-таки смотрят не за "что", а за "как". Понятно, что Апрельцев снова обманет, но какой будет его новая афера — всегда интрига. Могу сказать, в этот раз мы работали над его новыми воплощениями еще более старательно, чем раньше. Я буду и археологом, и океанологом, и модельером, и представителем русской интеллигенции, и сторителем БАМа. Женский актерский ансамбль — это главное украшение нашего фильма. Работать с каждой из актрис было огромным удовольствием. Они не просто исполнители ролей, а главные соавторы каждой роли», — поделился Антон Хабаров.
фото: пресс-служба Первого канала
«Для каждого нового продолжения похождений Казановы мы придумываем новый поворот и новые вызовы. В этом сезоне у Казановы появится дерзкая соперница. Одно останется неизменным — каждая женщина, столкнувшись с Казановой, осуществляет свою заветную мечту. А Антон Хабаров поразит зрителей новыми образами и перевоплощениями. Будет интересно», — говорит главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Каждая история сериала, по традиции, строится вокруг судьбы женщины, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. Экранная география сезона охватывает Магадан, Мурманск, Уфу, Кисловодск, Куйбышев, Выборг, Минск, Ленинград, Талдом, Пятигорск и Москву. Эти места становятся фоном для восьми самостоятельных новелл, в каждой из которых Казанова и его партнерша Лера, молодая и смелая аферистка, проверяют свои таланты в новых аферах. Среди главных женских историй сезона – энергичная чиновница из Уфы Эльвира (Анна Котова), мечтающая вырваться из несчастливого брака и отправиться в северную экспедицию, чиновница из Госплана Людмила Звонарева (Елена Лядова), скрывающая неуверенность за дорогими нарядами, честная и сильная председатель колхоза из Кисловодска Александра Верко (Анастасия Имамова) и наивная девушка из Выборга Люда Беркутова (Элизабет-Александра Дамскер), мечтающая о кино. Также зрители познакомятся с эффектной женщиной из влиятельной семьи Натальей Вороновой (Мариэтта Цигаль-Полищук), переживающей тяжелый развод и разрыв с сыном, директором ленинградского ресторана Василисой Тюриховой (Сабина Ахмедова), тоскующей по простой и честной жизни, начальницей отдела лотерей ЦК ДОСААФ Раисой Бойцовой (Юлия Волкова), мечтающей доказать свою ценность матери, и азартной красавицей Мариной Егоровой (Марина Доможирова), втянутой в игру на скачках.
Читать рецензию«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова
В детективной линии возвращается майор Шмаков (Сергей Угрюмов), которому расследование новых афер Казановы стоит семейного благополучия. Его жена Зоя (Екатерина Агеева) становится важным эмоциональным центром сезона: усталость от постоянного контроля, отсутствие мужа дома и болезнь ребенка подводят ее к решению уехать к родным. Особое место занимает Лера (Ворожищева) – умная, смелая и бесстрашная партнерша, равная герою, которая становится для Казановы не просто сообщницей, а вызовом, отражением и, возможно, шансом на новую эмоциональную историю. По словам Марины Ворожищевой, «эта роль настоящий подарок! Как говорит мой мастер Олег Кудряшов, "восторг художественного хулиганства", где я могла поозорничать и попробовать себя в разных перевоплощениях».
Съемки третьей части сериала стартовали в Санкт-Петербурге и Ленобласти, продолжились в Минеральных водах и Пятигорске, а завершились московским этапом в Кинопарке Москино. В одной из экспедиций съемочной группе пришлось стать невольными виновниками временного «простоя» местного многофункционального центра. Как рассказывает Наталия Клибанова, работа МФЦ практически остановилась из-за ажиотажа вокруг Антона Хабарова: сотрудницы учреждения, узнав о присутствии любимого артиста, массово потянулись к нему за фото. Всего у съемочной группы было три больших экспедиции. Начинали в Санкт-Петербурге, оттуда отправились в Выборг и Старую Ладогу, затем – на юг: Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск. Завершали уже в Москве. По словам продюсера, каждый город трансформировали под нужные локации, и везде группу встречали невероятно тепло: «Особенно женщины всех возрастов — они искренне любят сериал и с нетерпением ждут нового сезона. Многие хотели сфотографироваться с Антоном. Местных жителей активно привлекали в массовку, так что теперь у каждого региона будет свой повод следить за сериалом».
фото: пресс-служба Первого канала
В съемках «колхозного блока» приняли участие не только местные жители, но и настоящие звезды фермерского хозяйства. Режиссер Сергей Комаров вспоминает, как в поселке Горный под Ессентуками департамент реквизита работал с местными в поисках тракторов и старой техники: «Были и животные: овечки, коровы… Одну корову даже звали Апрелька. С коровами трудно договориться, чтобы правильно шли в кадре, но хозяйка управляла ими уверенно». А в одной из сцен в автобусе среди пассажиров появился гусь – и, по словам режиссера, справился блестяще: «Вел себя спокойно, как прирожденный артист. Мы остались довольны. В общем, в новых сериях "Казановы" посмотреть будет на кого и на что».
Создатели сериала традиционно трепетно подходят к воссозданию атмосферы 80-х. Сергей Комаров отмечает, что 1983 год – это еще Советский Союз, но уже с заметными переменами: появляются видеомагнитофоны, иномарки, меняется мода. «Мне кажется, зрителям будет интересно узнать, а кому-то вспомнить, как менялись прически, стиль, вещи. Воссоздание исторической фактуры в мелочах – один из главных пунктов при создании сериала», — отметил режиссер. Кроме того, особенно тщательно проработана даже спортивная атрибутика. Актриса Юлия Волкова рассказывает о съемках в ессентукской здравнице: «Костюмы были полностью аутентичные – купальник, шапочка, даже очки. Этот купальник я прочувствовала на себе: красиво, но тяжеловато».
обсуждение >>