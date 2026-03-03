Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

3 марта
2026 год

3 марта 2026
Роль Наташи Ростовой в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», над которой работает режиссер Сарик Андреасян, исполнит Полина Гухман, сообщил постановщик в своих социальных сетях.

Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
фото: Телеграм-канал «Сарик и Моряк»

«Моя Наташа Ростова в исполнении Полины Гухман! "Война и мир" в кинотеатрах с 18 февраля 2027 года, – написал режиссер, процитировав Пьера Безухова из романа. — Дорогая Наташа, в тот великолепный летний вечер, когда я встретил вас на балу у императора, я понял, что всю жизнь хотел иметь жену, такую же прекрасную, как и вы. Я глядел на вас весь вечер, не отрываясь ни на минуту, всматривался в малейшее движение, пытался заглянуть в каждое, пусть самое маленькое отверстие вашей души. Я ни на секунду не отводил глаз от вашего великолепного тела. Но увы, все мои усилия, привлечь ваше внимание были безуспешны».

Сарик Андреасян анонсировал экранизацию в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков. Также жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, говорила, что точно не будет играть Наташу Ростову. До «Войны и мира» режиссер экранизировал роман Пушкина «Евгений Онегин». Картина вышла в прокат в 2024 году и собрала почти 800 млн рублей.
«Жизнь по вызову 3»
«Сказка о царе Салтане». Трейлер №2
«Простоквашино». Анонс
«Искусство соблазна». Тизер-сцена
«Простоквашино». Трейлер №2

книги
персоны
Сарик АндреасянСтанислав БондаренкоПолина ГухманМатвей ЛыковЕлизавета Моряк
фильмы
Война и мирОнегин

