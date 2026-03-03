Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

«Моя Наташа Ростова в исполнении Полины Гухман! "Война и мир" в кинотеатрах с 18 февраля 2027 года, – написал режиссер, процитировав Пьера Безухова из романа. — Дорогая Наташа, в тот великолепный летний вечер, когда я встретил вас на балу у императора, я понял, что всю жизнь хотел иметь жену, такую же прекрасную, как и вы. Я глядел на вас весь вечер, не отрываясь ни на минуту, всматривался в малейшее движение, пытался заглянуть в каждое, пусть самое маленькое отверстие вашей души. Я ни на секунду не отводил глаз от вашего великолепного тела. Но увы, все мои усилия, привлечь ваше внимание были безуспешны».
Сарик Андреасян анонсировал экранизацию в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков. Также жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, говорила, что точно не будет играть Наташу Ростову. До «Войны и мира» режиссер экранизировал роман Пушкина «Евгений Онегин». Картина вышла в прокат в 2024 году и собрала почти 800 млн рублей.
обсуждение >>