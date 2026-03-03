Кино-Театр.Ру
Марина Федункив поступит на службу в районный ОВД в середине марта

3 марта
2026 год

3 марта 2026
На ТНТ 16 марта в 20:00 состоится премьера народной комедии «Гуляй, шальная!» производства студии «Ген Продакшен». Главную роль в сериале исполнила Марина Федункив, уточняет пресс-служба телеканала.

«Гуляй, шальная!». ТВ-ролик

По сюжету Красновский район давно страдает от слабого руководства: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости стремительно падает. Все меняется, когда в отдел по воле судьбы и приказа начальства попадает майор МВД Елизавета Петровна Кивер (Федункив) — харизматичная, волевая, но ранимая женщина, которая никогда не сдается. Именно ее энергия превращает разношерстную команду офицеров (конфликтующего с трезвостью опера Кольбана, хитреца, любителя «подзаработать» Максика и романтичного водителя-кинолога без собаки Ваню) в настоящую семью, несмотря на бесконечные катастрофы и происходящий вокруг абсурд. Зрителей ожидают погони за клоунами и цирковым львом, спасение косули от браконьеров, фиктивные похороны легендарного милиционера, ловля преступников в бане и споры с понятыми.

«Елизавета Петровна — это женщина, которая умеет и по-императорски командовать, и по-человечески понять. Для меня это роль о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее. Только представьте, какая это женщина, раз решила выбрать такую профессию и достигла в ней таких карьерных высот! Волевая, сильная духом, готовая брать ответственность, умеющая принимать решения. С одной стороны, это потрясающие качества, а с другой – постоянная внутренняя борьба, она же все же женщина», — рассказала исполнительница главной роли.

Марина Федункив поступит на службу в районный ОВД в середине марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Компанию Федункив в комедии Руслана Данилевича составили Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселёв, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро и другие актеры. Креативным продюсером выступил Иван Новиков, который также написал сценарий вместе с Сергеем Власовым.

По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «"Гуляй, Шальная!" — народная комедия, которая говорит со зрителем на языке сегодняшнего дня и опирается на узнаваемую реальность. Мы уверены, что проект займет свое место в линейке лучших комедий ТНТ, потому что в нем точно соблюден баланс между юмором, жизненными ситуациями и человеческими характерами. Во многом эту интонацию задают Марина Федункив и Максим Лагашкин — одни из самых народных и узнаваемых артистов жанра, обладающие редким комедийным темпераментом. Дуэт Марины и Максима становится центром притяжения всей истории и задает тон всему сериалу».
№ 1
MJ2002 (Пермь)   3.03.2026 - 18:08
Где бы не снималась Федункив, я обязательно смотрю) Она любому фильму и сериалу добавляет еще больше шарма и веселья) читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram