Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Мультфильмы «Большое путешествие. Вокруг света» и «На выброс» вошли в конкурсную программу «Суздальфеста»

4 марта
2026 год

4 марта 2026
Объявлена конкурсная программа XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», который пройдет с 19 по 24 марта. Согласно прес-службе смотра, работы выбрала селекционная комиссия в составе художника Марины Курчевской и режиссеров Светланы Филипповой, Марии Муат, Алексея Алексеева, Евгения Фадеева и Екатерины Соколовой. Увидеть фильмы можно будет очно на фестивале или онлайн на интернет-платформе Suzdalfest.Online. «Суздальфест» проводится кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.


За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Большое путешествие. Вокруг света» Василия Ровенского, «Доктор Динозавров» Максима Волкова, «Маракуда» Виктора Глухушина, «На выброс» Константина Бронзита и «Непокой» Леонида Шмелькова. В конкурсе авторских короткометражек примут участие 22 работы. Это «Звуки леса. Квартет XXI» Рима Шарафутдинова, «Сын» Жанны Бекмамбетовой, «В тени деревьев или десять черногорских заповедей» Светланы Андриановой, «Вода буль-буль» Юрия Томилова, «Гидросфера» Андрея Соколова, «Главное - хвост!» Светланы Нагаевой, «До дна» Александры Лукиной, «Жила-была мышь...» Елены Курковой, «Как жираф и енот луну спасали» Натальи Федченко, «Моя маленькая жизнь на острове» Нины Бисяриной, «Разнообразие волн под пристальным взглядом МаЮаня» Дмитрия Геллера, «Субмарина» Евгения Фадеева и другие. В номинации «Сериалы» заявлены эпизоды из мультсериалов «Горошек и компания», «Край земли. Легенды и мифы», «Неодети», «Котенок Кнопа и его друзья», «Йети и дети», «Капитаны Будущего», «Соня и Лёня», «Дракошия. Игралочки», «Чебурашка», «Очень неудобный крокодил» и «Технолайк».

В секции «Студенческие фильмы – дипломы» представлено 15 мультфильмов. Среди них — «Болит!» Анастасии Петровой, «Влипли!» Карины Астаховой, «Живите в доме» Ангелины Маюловой, «Когда медведям холодно» Дианы Большаковой из ВГИКа, «Бумажный лев» Елены Барановской из СПбГИКиТ, «Мой сосед сказал "Мяу"» Дарьи Болотниковой из SKVO School, «Охота» Анны Павловой из Школы дизайна НИУ ВШЭ, «Прилог» Фёдора Цветкова из Института современного искусства и «Чемодан Сильфиды» Ольги Севастьяновой из Большой школы анимации. В дебютную категорию включено 12 работ, включая ленты «В животе змеи» Ивана Ханжина, «Параджанов. Кино без пленки» Ивана Батурина, «Уроки плавания» Анны Исаковой, «Да Будет Снег!» Софьи Феоктистовой, «Девочка и Шершень» Дуси Геллер, «Кошечка и Ёжик» Всеволода Булавкина, «Лакрифагия» Елизаветы Климаевой и «Шляпа» Анастасии Кузищиной и Юлии Джевелик. В категорию «Прикладная анимация» попали 16 фильмов: «Бессонница» Александры Салминой, «Красная Шапочка», «Легенда о Сырдоне», «Я из МВД» Павла Погудина, «Мопс» Юрия Томилова, «Пойдем гулять» Валерии Солдатовой, «Поток силы» («Альфа. Сердца. Технологии») Леонида Шмелькова, «Ролик XIX БФМ» Нины Бисяриной, «Хатынь – непокоренная деревня» Александра Ленкина и другие.
