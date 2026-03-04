Мультфильмы «Большое путешествие. Вокруг света» и «На выброс» вошли в конкурсную программу «Суздальфеста»

Объявлена конкурсная программа XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», который пройдет с 19 по 24 марта. Согласно прес-службе смотра, работы выбрала селекционная комиссия в составе художника Марины Курчевской
и режиссеров Светланы Филипповой
, Марии Муат
, Алексея Алексеева
, Евгения Фадеева
и Екатерины Соколовой. Увидеть фильмы можно будет очно на фестивале или онлайн на интернет-платформе Suzdalfest.Online
. «Суздальфест» проводится кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Большое путешествие. Вокруг света
» Василия Ровенского
, «Доктор Динозавров
» Максима Волкова
, «Маракуда
» Виктора Глухушина
, «На выброс
» Константина Бронзита
и «Непокой
» Леонида Шмелькова
. В конкурсе авторских короткометражек примут участие 22 работы. Это «Звуки леса. Квартет XXI
» Рима Шарафутдинова
, «Сын
» Жанны Бекмамбетовой
, «В тени деревьев или десять черногорских заповедей
» Светланы Андриановой
, «Вода буль-буль
» Юрия Томилова, «Гидросфера» Андрея Соколова
, «Главное - хвост!
» Светланы Нагаевой, «До дна
» Александры Лукиной, «Жила-была мышь...
» Елены Курковой, «Как жираф и енот луну спасали
» Натальи Федченко, «Моя маленькая жизнь на острове
» Нины Бисяриной
, «Разнообразие волн под пристальным взглядом МаЮаня
» Дмитрия Геллера
, «Субмарина
» Евгения Фадеева и другие. В номинации «Сериалы» заявлены эпизоды из мультсериалов «Горошек и компания
», «Край земли. Легенды и мифы
», «Неодети
», «Котенок Кнопа и его друзья
», «Йети и дети
», «Капитаны Будущего
», «Соня и Лёня
», «Дракошия. Игралочки
», «Чебурашка
», «Очень неудобный крокодил
» и «Технолайк
».
В секции «Студенческие фильмы – дипломы» представлено 15 мультфильмов. Среди них — «Болит!
» Анастасии Петровой, «Влипли!
» Карины Астаховой, «Живите в доме
» Ангелины Маюловой, «Когда медведям холодно
» Дианы Большаковой из ВГИКа, «Бумажный лев
» Елены Барановской из СПбГИКиТ, «Мой сосед сказал "Мяу"
» Дарьи Болотниковой из SKVO School, «Охота
» Анны Павловой из Школы дизайна НИУ ВШЭ, «Прилог
» Фёдора Цветкова из Института современного искусства и «Чемодан Сильфиды
» Ольги Севастьяновой из Большой школы анимации. В дебютную категорию включено 12 работ, включая ленты «В животе змеи
» Ивана Ханжина
, «Параджанов. Кино без пленки
» Ивана Батурина
, «Уроки плавания
» Анны Исаковой, «Да Будет Снег!
» Софьи Феоктистовой, «Девочка и Шершень
» Дуси Геллер, «Кошечка и Ёжик
» Всеволода Булавкина, «Лакрифагия
» Елизаветы Климаевой и «Шляпа» Анастасии Кузищиной и Юлии Джевелик. В категорию «Прикладная анимация» попали 16 фильмов: «Бессонница
» Александры Салминой, «Красная Шапочка
», «Легенда о Сырдоне
», «Я из МВД
» Павла Погудина, «Мопс
» Юрия Томилова, «Пойдем гулять
» Валерии Солдатовой
, «Поток силы
» («Альфа. Сердца. Технологии») Леонида Шмелькова, «Ролик XIX БФМ
» Нины Бисяриной, «Хатынь – непокоренная деревня
» Александра Ленкина
и другие.
