Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть»

4 марта
2026 год

Новости кино >>
4 марта 2026
В сети появились первый трейлер и постер триллера «Пропасть» с Тиной Стойилкович, Марком Эйдельштейном и Степаном Белозёровым в главных ролях. Лента выйдет в широкий кинопрокат 28 мая.

«Пропасть»

Сценарий написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова при участии Саввы Минаева, а режиссером картины стал выпускник киношколы «Свободное кино» Алексей Ионов. За производство отвечают кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород», Коммерческий фонд развития кино и анимации и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино.

По словам Марка Эйдельштейна, «это уникальная история, где все действие строится на трех персонажах, попавших в экстремальные обстоятельства, к которым мой герой Саша был совсем не готов. Как собственно и я, потому что все съемочные дни мы висели на скале».

«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть»
фото: пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio

Фильм расскажет про счастливых молодоженов Дашу (Стойилкович) и Сашу (Эйдельштейн). Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артём (Белозёров) — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое. «Артёму всегда всего будет мало. Он зависим от своих чувств и они ведут его. Не могу при этом сказать, что он неразумен. Он импульсивен, но храбр и ловок. Если бы не его выходки — фильма бы не было. У героев фильма был бы прекрасный медовый месяц», — говорит Степан Белозеров.

«Даша открытая, сильная, свободная и очень смелая, в ней много азарта и желания сделать мир еще лучше, красочнее. В ней есть то, чего не хватает многим из нас. Каждый в жизни проходит через ситуации, от которых хочется просто спрятаться, и забыть навсегда. Но что делать, если эти воспоминания возвращаются к тебе и заставляют пережить все заново? Именно это случается с моей героиней. Сможет ли она, сильно потерявшись, вновь найти опору в себе?» — размышляет Тина Стойилкович.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   4.03.2026 - 15:53
Мама с сыном)) Разница в возрасте по паспорту не большая, не беда. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»
Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Владимир БатрамеевСтепан БелозёровАлексей Ионов (III)Савва МинаевТина СтойилковичАлина ТяжловаМарк Эйдельштейн
фильмы
Пропасть

фотографии >>
«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть» фотографии
«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть» фотографии
«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть» фотографии
«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Евгения Шарова
28 февраля ушла из жизни актриса Евгения Шарова.

День рождения >>

Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Екатерина Радченко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
Марго Харшман
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен