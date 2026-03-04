«Полеты запрещены»: Стойилкович, Эйдельштейн и Белозёров повисли на скале в трейлере триллера «Пропасть»

Сценарий написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова при участии Саввы Минаева, а режиссером картины стал выпускник киношколы «Свободное кино» Алексей Ионов. За производство отвечают кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород», Коммерческий фонд развития кино и анимации и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино.
По словам Марка Эйдельштейна, «это уникальная история, где все действие строится на трех персонажах, попавших в экстремальные обстоятельства, к которым мой герой Саша был совсем не готов. Как собственно и я, потому что все съемочные дни мы висели на скале».
фото: пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio
Фильм расскажет про счастливых молодоженов Дашу (Стойилкович) и Сашу (Эйдельштейн). Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артём (Белозёров) — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое. «Артёму всегда всего будет мало. Он зависим от своих чувств и они ведут его. Не могу при этом сказать, что он неразумен. Он импульсивен, но храбр и ловок. Если бы не его выходки — фильма бы не было. У героев фильма был бы прекрасный медовый месяц», — говорит Степан Белозеров.
«Даша открытая, сильная, свободная и очень смелая, в ней много азарта и желания сделать мир еще лучше, красочнее. В ней есть то, чего не хватает многим из нас. Каждый в жизни проходит через ситуации, от которых хочется просто спрятаться, и забыть навсегда. Но что делать, если эти воспоминания возвращаются к тебе и заставляют пережить все заново? Именно это случается с моей героиней. Сможет ли она, сильно потерявшись, вновь найти опору в себе?» — размышляет Тина Стойилкович.
