По серии книг «Лесовички» снимут мультсериал

Новости кино «Ведьмина любовь» с Ксенией Роменковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» Линейка новинок стартует 2 марта

Обзор сериалов «Черное солнце-2»: Все дороги ведут в СК Максим Стоянов и Юрий Чурсин вновь вместе ищут опасных преступников

Интервью «Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом

Лайфстайл «Непонятно, куда прятаться»: Анастасия Крылова и Анна Заворотнюк застряли в Дубае во время обстрелов Когда ехал в отпуск, а попал на войну

Новости кино Телеканал НТВ в феврале показал рекордную долю среди всех зрителей России В киносегменте лидерами стали фильм «СВОИ. Баллада о войне» и пятый сезон сериала «Первый отдел»

Спутник телезрителя «Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш 2 марта, 22:30, Дом Кино