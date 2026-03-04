По серии книг «Лесовички» снимут мультсериал

Сценарист «Щенячьего патруля» Джеймс Бэкшелл примет участие в работе над первым сезоном российского анимационного сериала «Лесовички», к производству которого приступили холдинг «ON Медиа» и студия «Рокет Фокс». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
фото: пресс-служба холдинга «ON Медиа»
По словам генерального директора «ON Медиа» Софьи Митрофановой, «"Лесовички" – первый оригинальный анимационный проект "ON Медиа", и создавая его, мы постарались соединить лучшие международные анимационные практики, глубину и доброту классической советской анимации, а также современные образы и динамику сюжета, чтобы контент был интересен малышам. Мы ставим себе задачу создать не просто развлекательный проект, а использовать концепцию "обучение через развлечение" и показать детям, что даже маленькие могут совершать большие добрые дела. Присоединение к проекту "Рокет Фокс" и Джеймса Бэкшелла, известных своими анимационными хитами для детей, позволит интегрировать современный мировой анимационный опыт в российский оригинальный проект, а в будущем также обеспечить выход на международный рынок».
Детей от трех до семи лет ожидает энергичный комедийный мультсериал о ценности дружбы, любопытстве, заботе о природе и радости приключений. Лесовички – это маленькие существа, хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в милые лесные кочки, чтобы их никто не заметил. Глубоко в чаще леса спрятана их деревня – Темнолесье, название звучит грозно и отпугивает людей, чтобы никто не сунулся лишний раз. Но на самом деле это самое милое место на свете, и каждый ребенок мечтает там побывать. Главные герои – храбрая и упрямая лесовичка Тоша вместе с подругой-следопытом Ясенкой и непоседливым мальчиком из мира людей Матвеем учатся в Школе лесовичек у мудрой и суровой Громыхи. Вместе они выполняют ее задания, каждое из них – новое невероятное и веселое приключение, в ходе которого герои учатся заботиться о лесе и прислушиваться к нему, а также быть настоящей командой. «Мы всегда ищем истории с глубоким смыслом, и "Лесовички" – как раз такой случай. Здесь сочетаются современные анимационные подходы и важнейшие ценности для детей – дружба, взаимопомощь, забота о природе. Уверены, что этот проект займет особое место в сердцах аудитории», — считает сооснователь и гендиректор студии «Рокет Фокс» Дмитрий Горбунов.
фото: пресс-служба холдинга «ON Медиа»
«Приятно видеть, что в России рождаются истории, которые близки детям по всему миру, и что поучительный сюжет можно передать универсальным языком анимации. Это вдохновляет, поэтому я с радостью присоединился к команде проекта "Лесовички"», — прокомментировал консультант сериала Джеймс Бэкшелл, трижды номинант Emmy Awards с более чем 30-летним опытом в дошкольных проектах.
Проект родился внутри холдинга «ON Медиа», и начался он с серии книг. Издательство «Строки» выпустило в 2024 году электронную книгу и аудиоспектакль «Лесовички. По следам Голубой цапли» – эту дебютную повесть молодой писательницы Татьяны Смирновой редактор издательства Елена Абронова заметила на литературном питчинге и, имея большой опыт в выпуске литературы для детей, сразу разглядела потенциал. В 2025-м автор написала для «Строк» вторую повесть – «Лесовички. В поисках Громыхи». Увидев большой интерес аудитории к серии, «Строки» выпустили еще и серию сказок про мир лесовичек, а музыканты ON Лейбла – МARKINA, T.GOSHA, Саша Солнцева и группа «Бюро» – записали альбом колыбельных песен «Лесовички. Сказки на ночь», которые были интегрированы в электронную и аудиокниги. После этого холдинг и продюсеры «ON Студии» решили создать на базе «Лесовичек» мультсериал и превратить проект в контентную вселенную 360. Научным консультантом анимационного шоу выступает Алексей Бондарев, член Русского географического общества, научный редактор и автор книг, посвященных наукам о живой природе и Земле.
фото: пресс-служба холдинга «ON Медиа»
«Перед нами стоит увлекательная, но ответственная задача – говорить с детьми на понятном им языке. Мы видим запрос на переосмысление классических сюжетов, на свежий подход, который будет созвучен и сегодняшним малышам, и их родителям. Сохранив ту самую теплоту и глубину, которые мы так ценим в отечественной анимации, но представив их в современной форме, мы постараемся удовлетворить этот аудиторный запрос», — говорит генеральный продюсер ON Студии Илья Бурец.
