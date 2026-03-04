Начался прием заявок на XIV фестиваль «Короче»

Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
4 марта
2026 год

4 марта 2026
XIV фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде, объявил о приеме работ в конкурсные программы. С этого года кинофестиваль становится международным – к участию принимаются российские и зарубежные фильмы, снятые в 2025–2026 годах на русском языке, уточняет пресс-служба смотра.

фото: пресс-служба фестиваля

Фестиваль, проходящийо при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Калининградской области, объединит русскоязычное кино со всего мира, давая возможность авторам оставаться частью единого культурного пространства. Подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте смотра в разделах короткого метра и дебютов. Для участия в конкурсе принимаются картины, не участвовавшие ранее в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете. Премьерность остается строгим правилом для участия в смотре. В программе короткометражного кино могут принять участие игровые и анимационные фильмы продолжительностью от 3 до 24 минут. В дебютной секции — полнометражные картины от 60 минут, являющиеся первым или вторым самостоятельным режиссерским проектом автора. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте фестиваля.

«Для нас международный статус — это не просто расширение географии, а осознанный шаг к объединению русскоязычных авторов по всему миру. Сегодня дебютное кино на русском языке создаётся в самых разных странах, и "Короче" становится пространством встречи этих молодых режиссеров, продюсеров и индустрии. Мы даем возможность творцам из разных точек мира быть услышанными и замеченными. Это площадка для профессионального диалога, поиска партнеров, продюсеров и копродукционных решений. Международный формат усиливает обмен опытом и укрепляет фестиваль как важную платформу развития дебютного кино и стартовую точку для новых имен», — говорит председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин.

Читать Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
Важной частью программы фестиваля является Лаборатория «Короче», созданная совместно с журналом «Искусство кино». В ее рамках авторы конкурсных работ получают детальный разбор своих фильмов от ведущих экспертов индустрии. За годы работы «Короче» стал стартовой площадкой для десятков авторов, многие из которых сегодня успешно работают в киноиндустрии, а вокруг самого смотра сформировались устойчивые профессиональные традиции, объединяющие разные поколения режиссеров и участников.
№ 1
Angelika77   4.03.2026 - 18:15
Если летом, то лучше моря. Правильный выбор с местом проведения. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
