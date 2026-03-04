Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

4 марта
2026 год

Новости кино >>
4 марта 2026
В пресс-центре ТАСС 4 марта была представлена полная программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В конкурсную программу смотра включены картины режиссеров из России, Сербии, Индии и других стран. Фильмом открытия в этом году станет фильм Пьера Ришара «Человек, который видел медведя, который видел человека».

Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»
фото: Геннадий Авраменко

В 2026 году организаторы фестиваля получили 630 заявок на участие, они поступили из 39 стран мира. Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Анна Ярина отмечает, что международный интерес к смотру остается высоким, а «Дух огня» сохраняет за собой статус важной площадки для обмена киноопытом. В этом году в программе международного конкурса покажут испанскую драму «Глухая» (автор сценария и режиссер — Эва Либертад Гарсия Лопес), ирано-австрийскую ленту Араша Аниси «Далеко на Востоке» и лингвистическую притчу «Затишье на рассвете» (режиссер — Чжу Синь).

Также за звание лучшего фильма международного конкурса поборются португальский кинороман воспитания «Лучезарная жизнь» Жуана Розаша, итало-сербский детектив «Монета» (режиссер — Эмилиано Данте), индийская драма «Форма Момо» и аргентинский проект от Эсекьеля Салинаса и Рамиро Сонсини «Ночь уже близится к концу». Россию в конкурсе представит фильм Настасьи Лапшиной «Песни Лунного короля» — история девушки, оказавшейся заложницей изолировавшейся от мира секты. В жюри международного конкурса вошли актриса из Камеруна Ндамо Дамарис, испанский кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, сербский режиссер Горан Радованович и генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащёва. Председатель жюри — китайский сценарист Лу Вэй.

Читать «Дух огня»-2025: Скелеты, которые никто не хочет замечать
Программа российских дебютов в этом году представлена шестью фильмами, которые будут оценивать режиссер Андрей Прошкин, композитор Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева, артисты Леонид Ярмольник и Александра Урсуляк. В конкурсе представлены кабардинское роуд-муви «В горах. Он» (режиссер и автор сценария Саид Толгуров), петербургская театральная драма Софии Федоровой и Никиты Добрынина (выступают под псевдонимом SF9987ND) «Величие_отсутствия», исторический фильм о московской эпидемии черной оспы «Затмение» (режиссер — Игорь Каграманов). Также покажут фильм Антона Мамыкина «Космос засыпает», «Марийские сказки» (режиссер — Денис Шаблий) и фильм Мурада Беглярова «Эйгенграу». Традиционно на «Духе огня» также будут проведены конкурсы короткого метра и детского кино. Вне конкурса на фестивале проведут показы кубинских анимационных фильмов.

XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 13 по 16 марта. Смотр, созданный по инициативе режиссера Сергея Соловьева, проводится с 2002 года. В 2023 году президентом фестиваля стал Эмир Кустурица.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   4.03.2026 - 18:13
Сколько лет уже проходит фестиваль, а уровень популярности к проводимому мероприятию только растёт судя по оправленным заявкам. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фестиваль «Дух огня» объявил участников конкурсной программы «Твое кино»
Стали известны даты проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»
Фильм-притча «Ветер» победил в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»
XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу
Фестиваль «Дух огня» представил конкурсную программу «Твое кино»
Драма «Последняя цена» победила в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»
Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» показали на фестивале «Дух огня»
XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу
«Клетка ищет птицу» и «Параллакс» признаны лучшими дебютными фильмами на фестивале «Дух огня»
На фестивале «Дух огня» вне конкурса покажут фильмы Степана Бурнашева, Светланы Устиновой и Наталии Мещаниновой
«Дух огня» объявил конкурсную программу короткого метра
Поиск по меткам
Дух огня
персоны
Никита ДобрынинИгорь КаграмановЭмир КустурицаЭва ЛибертадАнтон МамыкинЕвгений МаргулисАндрей ПрошкинГоран РадовановичПьер РишарЮлиана СлащёваМария СоловьеваСергей СоловьёвАлександра УрсулякДенис ШаблийЛеонид Ярмольник
фильмы
ГлухаяКосмос засыпаетМарийские сказкиЧеловек, который видел медведя, который видел человека

фотографии >>
Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» фотографии
Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» фотографии
Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» фотографии
Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Евгения Шарова
28 февраля ушла из жизни актриса Евгения Шарова.

День рождения >>

Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Екатерина Радченко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
Марго Харшман
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram