Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

В пресс-центре ТАСС 4 марта была представлена полная программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В конкурсную программу смотра включены картины режиссеров из России, Сербии, Индии и других стран. Фильмом открытия в этом году станет фильм Пьера Ришара «Человек, который видел медведя, который видел человека».
фото: Геннадий Авраменко
В 2026 году организаторы фестиваля получили 630 заявок на участие, они поступили из 39 стран мира. Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Анна Ярина отмечает, что международный интерес к смотру остается высоким, а «Дух огня» сохраняет за собой статус важной площадки для обмена киноопытом. В этом году в программе международного конкурса покажут испанскую драму «Глухая» (автор сценария и режиссер — Эва Либертад Гарсия Лопес), ирано-австрийскую ленту Араша Аниси «Далеко на Востоке» и лингвистическую притчу «Затишье на рассвете» (режиссер — Чжу Синь).
Также за звание лучшего фильма международного конкурса поборются португальский кинороман воспитания «Лучезарная жизнь» Жуана Розаша, итало-сербский детектив «Монета» (режиссер — Эмилиано Данте), индийская драма «Форма Момо» и аргентинский проект от Эсекьеля Салинаса и Рамиро Сонсини «Ночь уже близится к концу». Россию в конкурсе представит фильм Настасьи Лапшиной «Песни Лунного короля» — история девушки, оказавшейся заложницей изолировавшейся от мира секты. В жюри международного конкурса вошли актриса из Камеруна Ндамо Дамарис, испанский кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, сербский режиссер Горан Радованович и генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащёва. Председатель жюри — китайский сценарист Лу Вэй.
XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 13 по 16 марта. Смотр, созданный по инициативе режиссера Сергея Соловьева, проводится с 2002 года. В 2023 году президентом фестиваля стал Эмир Кустурица.
