«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России

4 марта
2026 год

4 марта 2026
Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение исторической драме Джеймса Вандербилта «Нюрнберг» с Расселлом Кроу, Рами Малеком, Лео Вудаллом и Майклом Шэнноном в главных ролях. Согласно пресс-службе кинопрокатной компании World Pictures, планировавшей выпустить ленту в российский прокат 19 марта, ведомство сослалось на подпункт «з» пункта 19 Порядка предоставления выдачи прокатного удостоверения на фильм. В нем отмечено, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России
фото: пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures

За данным решением последовал комментарий генерального директора World Pictures Сергея Щербинина. Он предложил «организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российскому зрителю или нет».

Картина представляет собой адаптацию разрешенной в России книги американского журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Это основанная на реальных событиях история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда 20 века – Нюрнбергского процесса.

«Нюрнберг»

Первоисточник получил широкое признание читателей, показав не только факты, но и конфликт внутри самого психиатра Дугласа Келли, где его рациональный анализ вступил в конфликт с тем, что он обнаружил в людях, которых изучал. Эти идеи дали фильму эмоциональную и интеллектуальную глубину, которая отличает его от стандартной исторической реконструкции.

Мировая премьера «Нюрнберга» состоялась на Международном фестивале в Торонто. Рейтинг фильма на IMDB составляет 7.5 баллов на основе более чем 20 тысяч оценок. Лента вошла в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».
№ 1
Angelika77   4.03.2026 - 19:48
очень жаль конечно. но я приблизительно такой итог и предполагала в связи с последними вышедшими законами. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Минкульт
персоны
Джеймс ВандербилтЛео ВудаллРасселл КроуРами МалекМайкл Шэннон
фильмы
Нюрнберг

«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России
Скорбим

Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Евгения Шарова
28 февраля ушла из жизни актриса Евгения Шарова.

Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Екатерина Радченко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
Марго Харшман
все родившиеся 4 марта >>

