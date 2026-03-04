«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не покажут в России

Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение исторической драме Джеймса Вандербилта «Нюрнберг» с Расселлом Кроу, Рами Малеком, Лео Вудаллом и Майклом Шэнноном в главных ролях. Согласно пресс-службе кинопрокатной компании World Pictures, планировавшей выпустить ленту в российский прокат 19 марта, ведомство сослалось на подпункт «з» пункта 19 Порядка предоставления выдачи прокатного удостоверения на фильм. В нем отмечено, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».
фото: пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures
За данным решением последовал комментарий генерального директора World Pictures Сергея Щербинина. Он предложил «организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российскому зрителю или нет».
Картина представляет собой адаптацию разрешенной в России книги американского журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Это основанная на реальных событиях история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда 20 века – Нюрнбергского процесса.
«Нюрнберг»
Первоисточник получил широкое признание читателей, показав не только факты, но и конфликт внутри самого психиатра Дугласа Келли, где его рациональный анализ вступил в конфликт с тем, что он обнаружил в людях, которых изучал. Эти идеи дали фильму эмоциональную и интеллектуальную глубину, которая отличает его от стандартной исторической реконструкции.
Мировая премьера «Нюрнберга» состоялась на Международном фестивале в Торонто. Рейтинг фильма на IMDB составляет 7.5 баллов на основе более чем 20 тысяч оценок. Лента вошла в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».
обсуждение >>