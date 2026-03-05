Кино-Театр.Ру
Однажды в курятнике: музыкальный трейлер абсурдной комедии «Боевой петух»

5 марта
2026 год

5 марта 2026
«Боевой петух» подаст грозный клич уже скоро: комедийный боевик появится в блоке Adult Swim 14 марта, в библиотеке Disney+ 15 марта, а на японском ТВ — 5 апреля. В новом ролике звучит композиция What's a Hero? группы DARUMA Rollin'. Тут вспоминаем, что было в предыдущем, а вот дайджест минувшей недели.


Действие разворачивается в современной Японии, переживающей нашествие чудовищ, известных как кидзю. Демонические твари, порожденные человеческими страданиями и внутренними травмами, обладают колоссальной мощью и несут разрушения городам, а их жителям — погибель. Неопытный желторотик Кэйдзи беззаботно жил на ферме, однако всё изменилось, когда на курятник напал исполинский Белый Демон и жестоко убил его младшую сестру Сару. Пережив трагедию, он посвятил себя изнурительным тренировкам, превратившись из обычного кочета в грозного бойца. Скитаясь по Японии, он, подобно героям вестернов, всякий раз встает на защиту слабых. Однако главная цель Кэйдзи — отыскать чудовище со шрамом на шее, погубившее Сару.

Читать «Самурай Чамплу» — роуд-муви о странствующих ронинах
В роли пернатого самурая — Кэнта Миякэ (Мике Захариас из «Атаки титанов». Компанию ему составляют:

🐓 Суровая черная курица Элизабет — бывшая возлюбленная Кэйдзи — Марико Хонда (Юри Ха Захард из «Башни Бога»).
🐓 Преданная кроха Цыпа — Сиори Идзава (Почита из «Человека-бензопилы»).
🐓 Верный товарищ Морио — Мицуаки Канука (Гуэнь из «Монолога фармацевта»).
🐓 Сводный брат Кэйсукэ — Томохиро Оно (Макото Сибэ из «Игры друзей»).

Однажды в курятнике: музыкальный трейлер абсурдной комедии «Боевой петух»

Оригинальная манга Сю Сакуратани публикуется с декабря 2020 года в цифровом журнале Comiplex. Режиссером выступает Дайсукэ СудзукиД — значит диджей: Первый микс», «Дисайд: Грезы»), а за производство отвечает студия SANZIGENУра мечте! Девушки из группы», «Сказание об Арслане»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или подробнее о замысле и адаптации абсурдной одиссеи «Боевого петуха».
№ 1
LaFee   5.03.2026 - 12:55
Господи Боже... Ну и трейлер. Психоделика какая-то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
