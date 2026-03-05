Однажды в курятнике: музыкальный трейлер абсурдной комедии «Боевой петух»

«Боевой петух
» подаст грозный клич уже скоро: комедийный боевик появится в блоке Adult Swim
14 марта, в библиотеке Disney+
15 марта, а на японском ТВ — 5 апреля. В новом ролике звучит композиция What's a Hero?
группы DARUMA Rollin'
. Тут
вспоминаем, что было в предыдущем, а вот дайджест минувшей недели
.
Действие разворачивается в современной Японии, переживающей нашествие чудовищ, известных как кидзю. Демонические твари, порожденные человеческими страданиями и внутренними травмами, обладают колоссальной мощью и несут разрушения городам, а их жителям — погибель. Неопытный желторотик Кэйдзи беззаботно жил на ферме, однако всё изменилось, когда на курятник напал исполинский Белый Демон и жестоко убил его младшую сестру Сару. Пережив трагедию, он посвятил себя изнурительным тренировкам, превратившись из обычного кочета в грозного бойца. Скитаясь по Японии, он, подобно героям вестернов, всякий раз встает на защиту слабых. Однако главная цель Кэйдзи — отыскать чудовище со шрамом на шее, погубившее Сару.
Читать
«Самурай Чамплу» — роуд-муви о странствующих ронинах
В роли пернатого самурая — Кэнта Миякэ
(Мике Захариас
из «Атаки титанов
». Компанию ему составляют:
🐓 Суровая черная курица Элизабет — бывшая возлюбленная Кэйдзи — Марико Хонда
(Юри Ха Захард из «Башни Бога
»).
🐓 Преданная кроха Цыпа — Сиори Идзава
(Почита
из «Человека-бензопилы
»).
🐓 Верный товарищ Морио — Мицуаки Канука
(Гуэнь из «Монолога фармацевта
»).
🐓 Сводный брат Кэйсукэ — Томохиро Оно
(Макото Сибэ из «Игры друзей
»).
Оригинальная манга Сю Сакуратани
публикуется с декабря 2020 года в цифровом журнале Comiplex
. Режиссером выступает Дайсукэ Судзуки
(«Д — значит диджей: Первый микс
», «Дисайд: Грезы
»), а за производство отвечает студия SANZIGEN
(«Ура мечте! Девушки из группы
», «Сказание об Арслане
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или подробнее о замысле и адаптации абсурдной одиссеи «Боевого петуха».
обсуждение >>