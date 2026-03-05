Однажды в курятнике: музыкальный трейлер абсурдной комедии «Боевой петух»

анонс

5 марта IV Премию Гильдии кастинг-директоров России вручат 25 мая В этот день назовут лучшие актерские ансамбли в фильмах и сериалах

4 марта Объявлена программа XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Смотр пройдёт в Ханты-Мансийске с 13 по 16 марта