IV Премию Гильдии кастинг-директоров России вручат 25 мая

Церемония вручения IV Премии Гильдии кастинг-директоров России, на которой объявят лучший актерские ансамбли, состоится 25 мая. Мероприятие пройдет в Театре Et cetera, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
Победителей определят кастинг-директора российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В голосовании примут участие более 100 профессионалов
«Гильдия кастинг‑директоров сегодня — это 100 ведущих специалистов страны, и мы продолжаем расти. Наша премия уже четвертый год собирает ключевых игроков индустрии и номинирует лучших — тех, кто создает те самые конкурентные актерские ансамбли, запоминающиеся зрителям. Но для нас это только начало. Мы находимся в процессе включения профессии в госреестр, уже запустили второй обучающий курс совместно с ВГИК, а действующие кастинг-директора Гильдии в этом году получат свои дипломы по специальности "Кастинг-директор в креативных индустриях". Таким образом, у нас появляется и свой профессиональный язык и более глубокое понимание профессии» — говорит генеральный продюсер премии, глава Гильдии кастинг-директоров России Маргарита Ленских.
Гильдия кастинг-директоров – это профессиональное сообщество, основанное в 2020 году. В числе проектов, на которых работали представители Гильдии: «Чебурашка», «Казнь», «Дылда», сериалы «Кухня», «Раневская» и многие другие. Гильдия также помогает с юридическими и организационными процессами кинопроизводства.
