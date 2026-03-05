Кино-Театр.Ру
Анастасия Сиваева вернулась к семейным будням в продолжении «Папиных дочек»

5 марта
2026 год

Новости кино >>
5 марта 2026
В Москве завершились съемки пятого сезона «Папины дочки. Новые», который выходит этой весной на СТС и START. В новых сериях мама в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается к семейным будням, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Анастасия Сиваева вернулась к семейным будням в продолжении «Папиных дочек»
фото: СТС, START

«Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему всё привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы: почему, как и что? Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слёз. Выстраивание отношений с детьми всегда непросто для каждой семьи. Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — говорит Анастасия Сиваева.

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут свое место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

«То, что вернулась мама, не значит, что наш сериал заканчивается. Девочки растут, а, как известно, большие дети — большие проблемы. В новых сериях будут и приключения, и юмор, и сентиментальные моменты, и новые герои, и персонаж из прошлого Иржи в исполнении Михаила Башкатова. При этом, конечно же, мы ответим на главный вопрос, который беспокоит зрителей: где все это время была Даша?», — рассказывает режиссер и автор сценария Павел Брусочкин.

Анастасия Сиваева вернулась к семейным будням в продолжении «Папиных дочек»
фото: СТС, START

Возвращение Даши повлияло и на перемены в облике Веника в исполнении Филиппа Бледного, который похудел на семь килограммов. «Конечно, у Веника поприбавилось волнений, что отразилось на весе. Ведь до этого он жил размеренно, все наконец-то устаканилось, но вдруг появилась жена и вихрь событий закрутился вокруг его семьи», — объясняет Филипп Бледный.

В новых сериях испытания ждали и кинодочку Бледного Еву Смирнову, которая столкнулась с арахнофобией. «Ужасно боюсь пауков, а моя героиня весь сезон возится с пауком. В какой-то момент поняла, что живого в руки не возьму, поэтому дали чучело. Но даже в этом случае меня охватывала паника, текли слезы и я просто не могла себя контролировать. В итоге снималась с пластиковой игрушкой, которую оживят на экране», — вспоминает 13-летняя актриса.
№ 1
Мечта о жевательной резинке   5.03.2026 - 15:12
Я как закончила смотреть еще тех самых первых Дочек, так никаких "новых" и смотреть как-то не хочется, увы... Хотя мне нравится очень Сиваева да и Бледный. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

