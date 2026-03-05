Кирилл Чернышенко, Михаил Сотников и Данила Краснов выйдут на лед под руководством Антона Лапенко

Съёмки сериала проходят в марте на хоккейной арене в Подмосковье: здесь снимаются сцены тренировок и матчей, которые проведёт по ходу сезона ХК «Строитель». Кирилл Чернышенко сыграет капитана команды Манина, а Михаилу Сотникову досталась роль дерзкого единоличника Соледова, отказывающегося принять перемены. Готовясь к своим ролям, актеры проходили особую подготовку, чтобы продемонстрировать на экране ту же технику катания, что и настоящие хоккеисты. Кирилл Чернышенко до этого занимался фигурным катанием, так что ему пришлось переучиваться специально для сериала.
Сезон ХК «Строитель» будет проходить под саундтрек поп-рок-группы Beautiful Boys, в кадре прозвучит песня «Сгорал и таял». Музыканты также появятся в сериале в роли участников предматчевого шоу «Строителя».
По сюжету «Строитель» когда-то был успешной командой, и его владелец Михаил (Николай Фоменко), грезил, что у неё будет шанс перерасти свой чемпионат и заявиться рангом выше в КХЛ. Но хоккеисты и тренеры угодили в игровой кризис, «Строитель» оказался на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. Михаил погряз в долгах, и ему уже кажется, будто проще закрыть клуб вместе с ареной. Не веря, что у «Строителя» пойдёт череда побед, он назначает директором тренера по фигурному катанию Артёма (Антон Лапенко). Теперь спасение клуба зависит от того, получится ли у экс-фигуриста объединить игроков, породнить их с болельщиками, которых по значимости приравнивают к шестому игроку на льду, и стать для клуба «седьмым игроком». В сериале также задействованы Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов, а в образах девушек-чирлидерш из команды поддержки выступят Алиса Кот и Ольга Филипчик.
