Телепремьера «Камбэка» с Александром Петровым состоится 9 марта

5 марта
2026 год

5 марта 2026
Телевизионная премьера «Камбэка» с Александром Петровым в главной роли состоится 9 марта в 15:40 на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба СТС

«Рад, что такую непростую, но наполненную особыми смыслами историю увидят зрители СТС — канала, благодаря которому я решился выйти из зоны комфорта и попробовать себя в роли телеведущего. Роль Компота также потребовала серьёзных энергетических и творческих вложений. Эта работа стала для меня одной из самых значимых в карьере, поэтому нашей телепремьерой в очередной раз хочется напомнить о том, что важно не проходить мимо чьей-то беды и помогать, особенно тем, кто заблудился», — считает Александр Петров.

Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале нулевых. В центре сюжета старшеклассники Даша, Юра, Птаха и Олег, которым помогает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своём прошлом. Ребята понимают, что этот человек спас им жизнь, поэтому нужно разгадать тайну Компота, чтобы помочь ему вернуть себя настоящего.

Идея сериала принадлежит шоураннеру «Полицейского с Рублёвки» Илье Куликову, который работал над сценарием с Алексеем Ивановым и Василием Внуковым. В режиссёрском кресле — Динар Гарипов. Визуальный мир нулевых создавали оператор Янис Андреевс, художник-постановщик Иван Кузьменков, художник по костюмам Александра Филимонова и художник по гриму Юлия Щукина.



Проект стал победителем премии «Большая цифра» и попал в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска с рейтингом 8,1.
№ 1
vikapikaa (Самара)   5.03.2026 - 17:57
Проект перспективный - это бесспорно. Интересная концепция, классные актеры и команда профессионалов. Тема помощи и поиска себя всегда актуальна, как мне кажется. читать далее>>
