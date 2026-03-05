Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Количество пользователей онлайн-кинотеатра КИОН достигло 16,3 млн

5 марта
2026 год

Новости кино >>
5 марта 2026
Холдинг ON Медиа, управляющий развлекательными бизнесами группы МТС онлайн и офлайн, объявил финансовые и операционные деятельности за IV квартал и весь 2025 год. Ключевыми драйверами роста в октябре-декабре стало увеличение доходов от ОТТ- и ТВ-сервисов и рост выручки от концертов. Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН росла за счет оригинального контента, а наибольший интерес со стороны новых пользователей по итогам года вызвал сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, сообщает пресс-служба ON Медиа.

Количество пользователей онлайн-кинотеатра КИОН достигло 16,3 млн
фото: ON Медиа

Годовая выручка медиахолдинга достигла 28,98 млрд рублей, увеличившись на 17,68% по сравнению с 24,628 млрд рублей в 2024 году. В IV квартале ON Медиа показал выручку в 8,53 млрд рублей, что на 19,24% превышает результат за аналогичный период 2024 года (7,155 млрд рублей). В декабре медиахолдинг провел масштабный ребрендинг и начал работу под новым именем ON Медиа вместо МТС Медиа; запущена единая медиаподписка «КИОН Топ», объединившая кино, музыки и книги. Общий среднемесячный охват аудитории холдинга в 2025 году составил 31,2 млн пользователей. Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН в четырех средах (спутниковое, кабельное, IPTV и OTT) достигла 16,3 млн пользователей. Количество часов просмотра на пользователя выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди успешных новинок 2025 года – третий сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой, сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, комедийный сериал «Виноград» с Павлом Прилучным и драматический «Тоннель» с Елизаветой Боярской. В IV квартале КИОН представил следующие премьеры: российско-турецкую мелодраму «Близкое счастье», детектив «Дорогой Вилли», продолжение молодежной драмы «Пингвины моей мамы 2». Вышли новые вертикальные оригинальные проекты – скетчком «Осторожно, Кулик!» и комедия «Два» с Евгением Куликом, а также – мокьюментари «Где второй носок?» с Дмитрием Нагиевым.

В 2025 году КИОН также завершил переход на собственную IT-систему хранения и раздачи контента. На платформе появился специальный детский раздел. Родители могут выбрать возрастную категорию, под которую система подберет подходящее наполнение. В профиле будет собрано более 150 000 единиц контента.

На фоне роста концертного рынка в IV квартале оборот билетной бизнес-вертикали ON Медиа вырос до 13,8 млрд руб. (+7% г/г) в деньгах и до 5,6 млн - в количестве проданных билетов. На концерты, театры и стендап пришлось 72% продаж в октябре-декабре, тогда как мюзиклы, вечеринки и фестивали заняли 8%. За весь 2025 год объем продаж превысил 38 млрд рублей, а количество проданных билетов — 16,6 млн штук. Средняя стоимость билета на культурное событие выросла на 11% (IV квартал 2025 к аналогичному периоду 2024 года) и составила 2 358 рублей.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Бар «Один звонок». Тизер-трейлер >>
«Почка-3»
«Где второй носок?». Отрывок
«Тоннель»
«Бар «Один звонок». Тизер
«Два»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске» номинированы на XIII Премию АПКиТ
«2026-й — это новый 2016-й»: какие фильмы и сериалы выбирали россияне тогда и сейчас
Лучшие российские сериалы 2025 года. Выбор критиков
Смотреть онлайн: «Вампиры средней полосы», «Метод» и «Очень странные дела»
Смотреть онлайн: «Камбэк», «Дорогой Вилли» и продолжение «Ведьмака»
«Виноград»: С вином виноватый Павел Прилучный
Поиск по меткам
КИОН
персоны
Любовь АксёноваЕлизавета БоярскаяДанила КозловскийЕвгений КуликДмитрий НагиевПавел Прилучный
фильмы
Бар «Один звонок»Близкое счастьеВиноградГде второй носок?ДваДорогой ВиллиОсторожно, Кулик!Пингвины моей мамы-2Почка-3Тоннель

анонс

Деконструкция «Битва у Красной скалы»

Скорбим

Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.

День рождения >>

Евгений Вакунов
Владимир Дюков-Самарский
Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Адриана Барраса
Иван Доан
Ева Мендес
Пейман Моади
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?