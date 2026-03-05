Количество пользователей онлайн-кинотеатра КИОН достигло 16,3 млн

Холдинг ON Медиа, управляющий развлекательными бизнесами группы МТС онлайн и офлайн, объявил финансовые и операционные деятельности за IV квартал и весь 2025 год. Ключевыми драйверами роста в октябре-декабре стало увеличение доходов от ОТТ- и ТВ-сервисов и рост выручки от концертов. Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН росла за счет оригинального контента, а наибольший интерес со стороны новых пользователей по итогам года вызвал сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, сообщает пресс-служба ON Медиа.
фото: ON Медиа
Годовая выручка медиахолдинга достигла 28,98 млрд рублей, увеличившись на 17,68% по сравнению с 24,628 млрд рублей в 2024 году. В IV квартале ON Медиа показал выручку в 8,53 млрд рублей, что на 19,24% превышает результат за аналогичный период 2024 года (7,155 млрд рублей). В декабре медиахолдинг провел масштабный ребрендинг и начал работу под новым именем ON Медиа вместо МТС Медиа; запущена единая медиаподписка «КИОН Топ», объединившая кино, музыки и книги. Общий среднемесячный охват аудитории холдинга в 2025 году составил 31,2 млн пользователей. Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН в четырех средах (спутниковое, кабельное, IPTV и OTT) достигла 16,3 млн пользователей. Количество часов просмотра на пользователя выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2025 году КИОН также завершил переход на собственную IT-систему хранения и раздачи контента. На платформе появился специальный детский раздел. Родители могут выбрать возрастную категорию, под которую система подберет подходящее наполнение. В профиле будет собрано более 150 000 единиц контента.
На фоне роста концертного рынка в IV квартале оборот билетной бизнес-вертикали ON Медиа вырос до 13,8 млрд руб. (+7% г/г) в деньгах и до 5,6 млн - в количестве проданных билетов. На концерты, театры и стендап пришлось 72% продаж в октябре-декабре, тогда как мюзиклы, вечеринки и фестивали заняли 8%. За весь 2025 год объем продаж превысил 38 млрд рублей, а количество проданных билетов — 16,6 млн штук. Средняя стоимость билета на культурное событие выросла на 11% (IV квартал 2025 к аналогичному периоду 2024 года) и составила 2 358 рублей.
