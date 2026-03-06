Лариса Гузеева окажется в «Простоквашино»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в качестве героини в специальном эпизоде мультсериала «Простоквашино» — в первом женским камео популярного анимационного ситкома. Премьера серии под названием «Деревенский романс» состоится 7 марта в Okko, выступающим сопродюсером мультсериала. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Я с большим трепетом и вниманием отношусь к тому, что сегодня смотрят наши дети. Сейчас столько всего вокруг, что глаза разбегаются, но среди этого безумия особенно важно знакомить юное поколение с настоящей классикой, рассказывая добрые истории, в которых есть место уюту и любви. Ценности нужно прививать с пеленок, как и хороший вкус. Поэтому я с огромной радостью согласилась появиться в мультсериале "Простоквашино". Это наша классика, наш родной мир, где все по-честному! Пусть дети смотрят, впитывают эту доброту, а мы, взрослые, снова почувствуем себя немного детьми. Тем более 8 марта — лучший день для таких теплых эмоций!», — рассказывает Лариса Гузеева.
По сюжету эпизода случайно оказавшаяся в Простоквашино Лариса Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и уже задумывается о покупке дома. Однако такое развитие событий заставляет потерять покой няню Маргариту Егоровну, ведь теперь у нее появилась яркая конкурентка в борьбе за сердце Почтальона Печкина.
Также эпизод можно будет увидеть на телеканалах «Солнце» и «Карусель».
