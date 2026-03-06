Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта

6 марта
2026 год

Новости кино >>
6 марта 2026
Телевизионная премьера многосерийной комедии от Okko для всей семьи «Мамонты» состоится 11 марта в 21:30 в эфире «России». Главную роль наивного пенсионера Николая Николаевича, обманутого мошенниками, исполнил Юрий Стоянов, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Больше всего в "Мамонтах" мне нравится, что каждый находит в этом сериале что-то свое. Я сказал бы, что наша история про эмпатию, кто-то скажет, что про добро, кто-то — про семью, кто-то — про справедливость. На этапе подготовки я лично слышал более двадцати разных мнений, о чем сериал. И эта вариативность позволит объединить у экранов много людей. С нетерпением жду, что скажет зритель, и надеюсь, что вариативность «о чем» только увеличится», — говорит режиссер, автор сценария и креативный продюсер Михаил Чистов.

История добродушного пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) начинается с того, что он продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери Юле (Марьяна Спивак) и 15-летней внучке Полине (Лиза Ищенко). Находясь в гостях у родственников, Николай Николаевич получает звонок от якобы сотрудника банка и переводит ему все вырученные от продажи квартиры средства. Обращение в правоохранительные органы не дает никаких результатов, и тогда технологический мамонт Николай Николаевич решает разобраться во всем сам. Ему предстоит с головой окунуться в неведомый мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться пробивать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы. В этом ему охотно будет помогать внучка Полина, которая мечтает, чтобы дед нашел деньги и поскорее от них съехал.

«История обмана старика телефонными мошенниками, несмотря на всю чудовищную актуальность, — это еще и повод рассказать об уходящем поколении и о том, что мы можем потерять в связи с их уходом. Найдется ли им замена? Ведь эти люди пережили непростые времена: они потеряли одну страну, потом поверили в новую… Жилось им безумно тяжело, и они заслужили, если не любовь, то, хотя бы, внимание. Это ведь не история про нищего старика, который считает копейки (хотя и таких людей очень много, не стоит о них забывать). Да, он очень скромен, но, слава богу, у него есть довольно обеспеченная дочь, живущая в приличной квартире, и внучка со сложным характером. Николай Николаевич, как и многие представители его поколения, человек невероятно деликатный и все время боится быть навязчивым, чтобы ни в коем случае ничем не стеснить. Его тяжело обидеть, потому что он многое прощает людям. Но до поры до времени. Таких людей обижать не надо, потому что когда-нибудь это зло обязательно вернется обратно. Важно, чтобы кто-то из этих людей, которые обманывают наивных стариков, хотя бы однажды вспомнили, что у них тоже есть мама, папа, бабушка и дедушка», — добавляет Юрий Стоянов.

Также в сериале заняты Лев Малишава, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Иван Соснин: «Хочется рассказать молодому поколению, о том, что на Урале есть еще мифические существа»
Некогда скучать: фильмы и сериалы про приключения пожилых людей на пенсии
Юрий Стоянов против мошенников: пять причин смотреть комедию «Мамонты»
Код семьи: «Мамонты» — сериал про родственные отношения и кибербезопасность
Поиск по меткам
ОККОРоссия-1
персоны
Елизавета ИщенкоЛев МалишаваНаталья ПавленковаНаталия ПотаповаМарьяна СпивакЮрий СтояновЕкатерина СтуловаМихаил Чистов
фильмы
Мамонты

фотографии >>
Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта фотографии
Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта фотографии
Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта фотографии
Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Светлана Варецкая
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Сергей Неудачин
Наталья Рычкова
Полина Степанова
Владимир Талашко
Алан Дэвис (III)
Лу Костелло
Клара Лаго
Эллен Мут
Науэль Перес Бискаярт
Бранко Плеша
Рошель Хадсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен