Телепремьера комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым состоится 11 марта

Телевизионная премьера многосерийной комедии от Okko для всей семьи «Мамонты» состоится 11 марта в 21:30 в эфире «России». Главную роль наивного пенсионера Николая Николаевича, обманутого мошенниками, исполнил Юрий Стоянов, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Больше всего в "Мамонтах" мне нравится, что каждый находит в этом сериале что-то свое. Я сказал бы, что наша история про эмпатию, кто-то скажет, что про добро, кто-то — про семью, кто-то — про справедливость. На этапе подготовки я лично слышал более двадцати разных мнений, о чем сериал. И эта вариативность позволит объединить у экранов много людей. С нетерпением жду, что скажет зритель, и надеюсь, что вариативность «о чем» только увеличится», — говорит режиссер, автор сценария и креативный продюсер Михаил Чистов.
История добродушного пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) начинается с того, что он продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери Юле (Марьяна Спивак) и 15-летней внучке Полине (Лиза Ищенко). Находясь в гостях у родственников, Николай Николаевич получает звонок от якобы сотрудника банка и переводит ему все вырученные от продажи квартиры средства. Обращение в правоохранительные органы не дает никаких результатов, и тогда технологический мамонт Николай Николаевич решает разобраться во всем сам. Ему предстоит с головой окунуться в неведомый мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться пробивать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы. В этом ему охотно будет помогать внучка Полина, которая мечтает, чтобы дед нашел деньги и поскорее от них съехал.
«История обмана старика телефонными мошенниками, несмотря на всю чудовищную актуальность, — это еще и повод рассказать об уходящем поколении и о том, что мы можем потерять в связи с их уходом. Найдется ли им замена? Ведь эти люди пережили непростые времена: они потеряли одну страну, потом поверили в новую… Жилось им безумно тяжело, и они заслужили, если не любовь, то, хотя бы, внимание. Это ведь не история про нищего старика, который считает копейки (хотя и таких людей очень много, не стоит о них забывать). Да, он очень скромен, но, слава богу, у него есть довольно обеспеченная дочь, живущая в приличной квартире, и внучка со сложным характером. Николай Николаевич, как и многие представители его поколения, человек невероятно деликатный и все время боится быть навязчивым, чтобы ни в коем случае ничем не стеснить. Его тяжело обидеть, потому что он многое прощает людям. Но до поры до времени. Таких людей обижать не надо, потому что когда-нибудь это зло обязательно вернется обратно. Важно, чтобы кто-то из этих людей, которые обманывают наивных стариков, хотя бы однажды вспомнили, что у них тоже есть мама, папа, бабушка и дедушка», — добавляет Юрий Стоянов.
