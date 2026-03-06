Кино-Театр.Ру
Андрей Золотарев, Ситора Алиева и Михаил Врубель расскажут, как молодым авторам попасть на фестиваль

6 марта
2026 год

6 марта 2026
Школа кино «Индустрия» и фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представляют курс лекций о том, как молодому автору попасть на фестиваль. Программа ориентирована на студентов профильных вузов и независимых режиссеров, которые хотят подать заявку на участие в киносмотре и представить свои работы профессиональному сообществ, сообщает пресс-служба «Короче».

Андрей Золотарев, Ситора Алиева и Михаил Врубель расскажут, как молодым авторам попасть на фестиваль
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

«Мы с коллегами всегда делали фокус на практической пользе полученных в Школе знаний. Появление совместного с фестивалем курса еще больше приближает выпущенных нами профессионалов к тому, что ожидает их после окончания учебы. На примере механики работы "Короче" они наглядно убедятся в том, как работает "социальный лифт" в индустрию. А также – научатся еще более убедительно защищать и продвигать свои проекты», — говорит основатель школы «Индустрия» Федор Бондарчук.

Курс «Фестиваль: инструкция по применению» подготовлен для студентов киновузов и молодых авторов. Всех желающих ждут четыре лекции, на которых эксперты подробно разберут все аспекты фестивальной подачи. Творческие моменты создания фестивального кино, как увеличить свои шансы на отбор, как правильно оформить заявку, юридические правила, которые необходимо знать для подачи работы, какую стратегию выбрать при попадании в конкурс. Ответы на эти и другие вопросы дадут спикеры лекций: программный директор дебютной секции «Короче», киновед, продюсер Ситора Алиева, отборщики короткометражной программы фестиваля Надежда Королева и Вадим Рутковский, сценарист Андрей Золотарев и продюсер Михаил Врубель.

«Фестивали были и будут важнейшей площадкой для продвижения и поддержки кинематографа. Международные киновыставки выполняют свои главные функции - этнокультурную и геополитическую. Увы, сегодня геополитика начинает доминировать… На сегодняшний день в мире около 12 тысяч кинофестивалей и, кажется, что их уже больше, чем самих фильмов. Но наиболее актуальными остаются смотры короткометражного и дебютного кино, где открываются новые имена, фиксируются тренды и тенденции, а авторы получают свой входной билет в мир большой киноиндустрии. Таким образом они реально воздействуют на ландшафт современного кинематографа», — отмечает программный директор дебютной секции фестиваля «Короче» Ситора Алиева.

Андрей Золотарев, Ситора Алиева и Михаил Врубель расскажут, как молодым авторам попасть на фестиваль
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

12 марта в стенах школы пройдет открытый паблик-ток и презентация нового курса. Спикеры расскажут содержании лекций и их практической ценности. Попасть на мероприятие можно по регистрации.

«Фестивали сегодня остаются единственной площадкой для презентации молодого кино. Именно на киносмотрах у молодых авторов есть возможность показать свои работы профессионалам и получить экспертную оценку. Но часто молодежь даже не знает, с чего начать. От юридического аспекта подачи заявки до презентации себя и своего фильма на фестивале. Многое надо знать и уметь. Мы надеемся, что этот курс поможет креаторам попадать на фестивали, мы задумывали его как пошаговую инструкцию для всех, кто мечтает заявить о себе в мире кино», — добавляет председатель орггомитета фестиваля «Короче» Антон Калинкин.

Лекции пройдут в смешанном формате: очные занятия в школе и онлайн-трансляции для участников из регионов. Кульминацией курса станет публичный показ фильмов-победителей фестиваля предыдущих лет в кинотеатре Культурного центра «Зотов». Подать заявку на участие в XIV фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» можно на сайте фестиваля до 7 июня включительно.
№ 2
Ярослав Пахомов   6.03.2026 - 18:48
А можно лучше такое же количество классных фильмов, а не фестивалей. Я конечно все понимаю, но куда так много то... читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   6.03.2026 - 18:08
12 тысяч кинофестивалей...а правда пишут, что кажется - фильмов меньше снимают, чем проводят фестивалей. читать далее>>
Всего сообщений: 2
