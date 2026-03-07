Кино-Театр.Ру
Арсений Робак вернулся к роли Жеки Мурина в четвертом сезоне «Горячей точки»

7 марта
2026 год

7 марта 2026
Арсений Робак снимается в 24-серийном четвертом сезоне остросюжетного детектива «Горячая точка», сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Арсений Робак вернулся к роли Жеки Мурина в четвертом сезоне «Горячей точки»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Жека Мурин (Робак) перебирается из Воронежа в Подмосковье. Здесь он вместе с Татьяной (Елена Лотова) воспитывает их общего сына и помогает своему другу Руслану (Назир Жуков) управляться с делами. Теперь у Руслана есть не только охранное предприятие, но и небольшая торговая компания «Рустрой». По словам Арсения Робака, «в новом сезоне "Горячей точки" Жеку ждут действительно серьезные испытания. Он становится взрослее, жестче, местами даже более закрытым. Если раньше он часто действовал на эмоциях, то теперь ему приходится просчитывать шаги наперед — слишком высокая цена ошибок. Будут новые опасные приключения, ситуации на грани, когда нужно быстро принимать решения и брать ответственность не только за себя, но и за других. Появятся новые враги и новые обстоятельства, которые заставят его пересмотреть свои взгляды».

«В моей героине Татьяне меня привлекает ее самоотверженность и эмпатия. Она врач, и профессия, конечно, накладывает отпечаток на характер. У Татьяны и Жеки Мурина растет сын, поэтому в течение всей истории они видятся и поддерживают отношения, хотя у обоих уже свои отдельные жизни. А вот как именно они складываются – это уже зритель сможет сам увидеть в четвертом сезоне», — говорит Елена Лотова.

Арсений Робак вернулся к роли Жеки Мурина в четвертом сезоне «Горячей точки»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В один из дней на перевозившего груз сотрудника «Рустроя» совершается нападение. Мурин, отвечающий за безопасность в компании, едет уладить конфликт и спасает от рук бандитов девушку Раю (Алиса Забродина), не подозревая, что ей уготована трагическая роль в опасной игре против Мурина. Параллельно Жека ищет Катю Подольскую (Татьяна Чердынцева), чтобы привлечь к уголовной ответственности за убийство его матери. Однако она не собирается сдаваться и вступает в противостояние с Муриным, применяя отнюдь не законные методы. В смертельно опасной истории, затеянной Подольской, помимо Мурина, оказываются замешаны Руслан и его жена Ольга (Мария Ильякова).

Съемки сериала проходят в Москве и Московской области. «Зрители увидят локации, в которых до нас еще никто не снимал — они впервые появятся на экране. Мы долго искали подходящие места. Например, для съемок был выбран отдельно стоящий домик в лесу — настолько живописный, что создается ощущение настоящей сказки. Работали мы и на заводе, который был предоставлен специально для проекта. Нам важно, чтобы зритель увидел не только новые лица, но и новые пространства. Для меня это особенно ценно — ведь мы не просто создаем историю, а открываем молодых артистов», — рассказал режиссер Михаил Пипия.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   7.03.2026 - 14:25
Ох ты. 24 серии. НТВ совсем не бережет своего зрителя. То травит преступностью, то крадет время)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
