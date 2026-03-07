Кино-Театр.Ру
«Цветок граната» с Алёной Бабенко и Дмитрием Миллером продолжит линейку премьер на «Dомашнем»

7 марта
2026 год

7 марта 2026
Восьмисерийный «Цветок граната» Юрия Поповича 10 и 11 марта в 19:00 продолжит на «Dомашнем» линейку премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви». Согласно пресс-службе телеканала, в сериале сыграли Стася Михайлова, Павел Киприянов, Алина Гольденберг, Дмитрий Кулаченко, Эрик Дасни, Алёна Бабенко и Дмитрий Миллер.

Это история Насти – дочери знаменитого нейрохирурга и студентки медицинского с безоблачным будущим. Она готовится к свадьбе с перспективным врачом Игорем, но все меняется, когда умирает Настин отец, а жених признается, что любит другую и женился бы на ней, но только ради карьеры. Девушка ставит крест на личной жизни, пока на горизонте не появляется турецкий бизнесмен Демир. Они страстно влюбляются друг в друга и решают пожениться. Демир уезжает в Турцию, чтобы рассказать родителям радостную новость о скорой свадьбе. Настя ждет вестей от любимого, но, не дождавшись, едет в Турцию на его поиски и попадает в «золотую клетку».

«Цветок граната» с Алёной Бабенко и Дмитрием Миллером продолжит линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

12 марта телезрительницам представят «Марафон сердца» с Дарьей Кукарских, Антоном Кутыновым, Александром Гурьевым, Владиславом Резником и Даной Абызовой про студентку-медика Настю Лисицыну из состоятельной семьи. Однажды после ссоры с женихом она садится за руль и сбивает на трассе спортсмена-триатлониста Дмитрия Ковалёва. Испугавшись последствий, девушка скрывается с места аварии, а затем устраивается врачом в больницу, где лежит пострадавший, и делает все для его выздоровления.

Завершится премьерная неделя 13 марта показом мини-сериала Киры Ангелиной «Звонок из прошлого», в котором главные роли исполнили Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман. По сюжету спокойная и полная любви жизнь Кати и Вадима оказывается под угрозой: неожиданно объявляется Лина, бывшая Катиного мужа. Оказалось, она уже 16 лет воспитывает сына от Вадима. Пара давно безуспешно пытается завести ребенка, и это известие повергает мужчину в шок. Лина хочет вернуть Вадима. Поначалу он теряет голову под ее напором, но потом, полный раскаяния, возвращается к жене.
«Цветок граната»
«Цветок граната»
"Марафон сердца" (2026)
"Звонок из прошлого" (2026)
