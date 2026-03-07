«Цветок граната» с Алёной Бабенко и Дмитрием Миллером продолжит линейку премьер на «Dомашнем»

Это история Насти – дочери знаменитого нейрохирурга и студентки медицинского с безоблачным будущим. Она готовится к свадьбе с перспективным врачом Игорем, но все меняется, когда умирает Настин отец, а жених признается, что любит другую и женился бы на ней, но только ради карьеры. Девушка ставит крест на личной жизни, пока на горизонте не появляется турецкий бизнесмен Демир. Они страстно влюбляются друг в друга и решают пожениться. Демир уезжает в Турцию, чтобы рассказать родителям радостную новость о скорой свадьбе. Настя ждет вестей от любимого, но, не дождавшись, едет в Турцию на его поиски и попадает в «золотую клетку».
Завершится премьерная неделя 13 марта показом мини-сериала Киры Ангелиной «Звонок из прошлого», в котором главные роли исполнили Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман. По сюжету спокойная и полная любви жизнь Кати и Вадима оказывается под угрозой: неожиданно объявляется Лина, бывшая Катиного мужа. Оказалось, она уже 16 лет воспитывает сына от Вадима. Пара давно безуспешно пытается завести ребенка, и это известие повергает мужчину в шок. Лина хочет вернуть Вадима. Поначалу он теряет голову под ее напором, но потом, полный раскаяния, возвращается к жене.
