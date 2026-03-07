Люси Бойнтон, Питер Муллан и Бабу Сизей появятся во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Люси Бойнтон
, Питер Муллан
и Бабу Сизей
присоединились к команде второго сезона «Рыцаря Семи Королевств
», уверяет Variety
.
В экранизации повести Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина
«Присяжный рыцарь» Бойнтон предстанет в образе леди Роанны Веббер, Муллану досталась роль сира Юстаса Огрея, а Сизею — сира Бенниса Бурого Щита.
Первый сезон сериала основан на повести «Межевой рыцарь» из цикла «Рыцарь Семи Королевств», предваряющего «Игру престолов
». По сюжету по Вестеросу странствуют два необычных героя: молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий (Питер Клэффи
) и его миниатюрный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл
). Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще удерживает Железный Трон, а память о последнем драконе еще не ушла из памяти живущих.
