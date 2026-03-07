Кино-Театр.Ру
Люси Бойнтон, Питер Муллан и Бабу Сизей появятся во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

7 марта
2026 год

7 марта 2026
Люси Бойнтон, Питер Муллан и Бабу Сизей присоединились к команде второго сезона «Рыцаря Семи Королевств», уверяет Variety.

Люси Бойнтон, Питер Муллан и Бабу Сизей появятся во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
фото: nerdist.com

В экранизации повести Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина «Присяжный рыцарь» Бойнтон предстанет в образе леди Роанны Веббер, Муллану досталась роль сира Юстаса Огрея, а Сизею — сира Бенниса Бурого Щита.

Первый сезон сериала основан на повести «Межевой рыцарь» из цикла «Рыцарь Семи Королевств», предваряющего «Игру престолов». По сюжету по Вестеросу странствуют два необычных героя: молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его миниатюрный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл). Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще удерживает Железный Трон, а память о последнем драконе еще не ушла из памяти живущих.
Ссылки по теме
Хожу и гажу: в чем мрачная красота сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Героям тут не место: «Рыцарь Семи Королевств» — самый приземленный спин-офф «Игры престолов»
«Рыцарь Семи Королевств», «Фоллаут», финал «Очень странных дел»: зарубежные сериалы зимы 2025-2026
персоны
Декстер Сол АнселлЛюси БойнтонПитер КлэффиДжордж Рэймонд Ричард МартинПитер МулланБабу Сизей
фильмы
Игра престоловРыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь

