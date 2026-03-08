«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта

По сюжету оперативник МВД Сергей Давыдов (Доброван) расследует деятельность крупной сети наркодилеров. Чтобы выйти на главу картеля, он под видом курьера собирается доставить груз с запрещёнными веществами. Но оказывается, что в посылке совсем не наркотики, и Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду. Он теряет всю команду и оказывается в коме.
«Мой герой Сергей Давыдов — человек, одержимый работой, человек долга. Служба у него на первом месте. Из-за этого его брак под угрозой. Работая над новым делом, он получает ранение, а его дочь похищают. И он понимает, что семья, родные, близкие — это самое дорогое, что у него есть, ведь он может их потерять. Чтобы спасти свою дочь, он должен сделать то, что умеет: найти преступников», — поведал о своем персонаже Олег Доброван.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Очнувшись через месяц, главный герой узнает страшные новости: он обвиняется в госизмене, а его единственная дочь бесследно исчезла. Давыдову предстоит доказать свою невиновность и во чтобы то ни стало найти своего ребенка. Вот только есть одно «но»: из-за травмы Давыдов ничего не помнит.
«В каждой серии главный герой попадает в новую безвыходную ситуацию, которая так или иначе имеет отношение не только к происходящим событиям, но и к его личной жизни. И несмотря на трудности, возникающие на пути, для Сергея на первом месте остаются семейные ценности. Он всегда готов пожертвовать собой ради любви, близких и друзей. Через это и транслируется основная мысль проекта», — говорит режиссер Давид Загробян.
