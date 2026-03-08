Кино-Театр.Ру
«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта

8 марта
2026 год

8 марта 2026
На НТВ 9 марта в 12:50 состоится премьера семисерийного остросюжетного детектива Давида Зограбяна «Возмездие». Главные роли в сериале исполнили Олег Доброван, Сергей Комаров и Михаил Горевой, уточняет пресс-служба телеканала.

«Возмездие». ТВ-ролик

По сюжету оперативник МВД Сергей Давыдов (Доброван) расследует деятельность крупной сети наркодилеров. Чтобы выйти на главу картеля, он под видом курьера собирается доставить груз с запрещёнными веществами. Но оказывается, что в посылке совсем не наркотики, и Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду. Он теряет всю команду и оказывается в коме.

«Мой герой Сергей Давыдов — человек, одержимый работой, человек долга. Служба у него на первом месте. Из-за этого его брак под угрозой. Работая над новым делом, он получает ранение, а его дочь похищают. И он понимает, что семья, родные, близкие — это самое дорогое, что у него есть, ведь он может их потерять. Чтобы спасти свою дочь, он должен сделать то, что умеет: найти преступников», — поведал о своем персонаже Олег Доброван.

«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Очнувшись через месяц, главный герой узнает страшные новости: он обвиняется в госизмене, а его единственная дочь бесследно исчезла. Давыдову предстоит доказать свою невиновность и во чтобы то ни стало найти своего ребенка. Вот только есть одно «но»: из-за травмы Давыдов ничего не помнит.

«В каждой серии главный герой попадает в новую безвыходную ситуацию, которая так или иначе имеет отношение не только к происходящим событиям, но и к его личной жизни. И несмотря на трудности, возникающие на пути, для Сергея на первом месте остаются семейные ценности. Он всегда готов пожертвовать собой ради любви, близких и друзей. Через это и транслируется основная мысль проекта», — говорит режиссер Давид Загробян.
№ 1
Матвей Брикун   8.03.2026 - 14:32
НТВ не меняет своих ориентиров. Продолжают показывать крутых оперативников, которым по плечу любые проблемы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
НТВ
Михаил Горевой, Олег Доброван, Давид Зограбян, Сергей Комаров
Возмездие

«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта фотографии
«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта фотографии
«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта фотографии
«Возмездие» с Олегом Доброваном стартует после 8 марта фотографии
