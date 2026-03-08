Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения»

8 марта
2026 год

Новости кино >>
8 марта 2026
Анна Здор, Артём Григорьев, Матвей Ерёмин, Анастасия Воевода и Ефим Архипов исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Дмитрия Пантелеева «Цена спасения», съемки которой завершились на днях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала все уже поставили крест на Максиме и верят в его вину. Даже он сам признал мошенничество. Отец опустил руки, подруга семьи советует смириться с неизбежным. Но не его мать. Татьяна бросает вызов системе и въезжает в квартиру, где сын жил со своей девушкой – прямо в эпицентр тайны. Здесь, среди вещей Максима, она найдет ответы и выяснит, чью вину он взял на себя и зачем. Татьяна докопается до правды, даже если цена окажется невыносимо высокой.

«Моя Татьяна, несмотря на кажущуюся мягкость, – очень сильная, целеустремленная и бесстрашная женщина. Она готова идти до конца. Как и любая мать, она способна пожертвовать собой ради ребенка, осознанно пойти на сложности, принять дискомфорт и сделать все во имя спасения сына. Мне кажется, такие проекты учат задумываться и делать собственные выводы. Не все в жизни так, как кажется на первый взгляд. Иногда важно сначала разобраться, прежде чем осуждать. Каждый из нас сам выбирает свою реакцию на происходящее. Мы решаем, каким цветом окрасить ситуацию: черным или белым. Выбирая белый, мы даем себе возможность раскрасить этот мир любыми красками. Выбор всегда остается за нами», — говорит Анна Здор.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   8.03.2026 - 14:25
Артем Григорьев там крепко прописался. Снимается регулярно, чаще других появляется в ролях. Возможно кажется. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анна Здор и Артем Алексеев нашли суррогатную мать для своего ребенка
Анна Здор прознала про юную любовницу мужа в мелодраме «Срывая маски»
Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ефим АрхиповАнастасия ВоеводаАртём ГригорьевМатвей ЕреминАнна ЗдорДмитрий Пантелеев

фотографии >>
Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения» фотографии
Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения» фотографии
Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения» фотографии
Анна Здор и Артём Григорьев осознали «Цену спасения» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нинель Петрова
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Виктор Добронравов
Анастасия Ивлеева
Кальё Комиссаров
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Николай Чиндяйкин
Данила Шевченко
Юзеф Дуряш
Эйдан Куинн
Фредди Принц-мл.
Франсиско Рабаль
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен