Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Игры/кино: каст Life is Strange, битемап по «Скотту Пилигриму» и русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33

8 марта
2026 год

8 марта 2026
Каждую неделю появляются новости об экранизациях игр и наоборот — об игроизациях. Касты, новые сезоны, отмена или появление адаптаций, трейлеры и многое другое — все это заполонило информационное пространство. А потому решено собирать такие заметки в один дайджест (по аналогии с аниме и трейлерами). По задумке, он будет выходить раз в две недели, за исключением резкого всплеска активности во время игровых фестивалей и других масштабных мероприятий. Итак, let's play!


Игры в кино

Игры/кино: каст Life is Strange, битемап по «Скотту Пилигриму» и русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33
фото: variety.com

Наконец-то, Amazon определился с исполнительницами главных ролей в многосерийной адаптации приключения Life is Strange. По информации Variety, Мейзи Стелла воплотит образ Хлои Прайс, а дебютантке Татум Грейс Хопкинс досталась роль Максин Колфилд.

Эпизодическая видеоигра, получившая кучу наград, представляет собой интерактивное кино с возможностью выбора. По сюжету школьница и фотограф-любитель Максин в один прекрасный день обретает возможность перематывать время назад и благодаря этому спасает свою лучшую подругу Хлою, с которой давно не общалась. Девушки берутся за расследование исчезновения еще одной ученицы — Рэйчел Амбер, попутно узнавая про свой городок Аркадия Бэй много неприятного.

Игры/кино: каст Life is Strange, битемап по «Скотту Пилигриму» и русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33
фото: Life is Strange / Square Enix

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала от Amazon Prime Video назначили Чарли Ковелл. Шоу разрабатывается компаниями Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap Марго Робби, за производство отвечает Amazon MGM Studios. Затея с экранизацией игры, вышедшей в 2015 году, появилась еще в 2016-м — ее планировали перенести на малые экраны Legendary Digital Studios и dj2 Entertainment.

Создатель дилогии средневековых RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра решил передохнуть от разработки игр. Об этом стало известно благодаря интервью, которое чешскому изданию CzechCrunch дал гендиректор студии Warhorse Мартин Фрывалдский. По его словам, именитый геймдизайнер переключил свое внимание на производство экранизации Kingdom Come: Deliverance.


У Вавры уже есть черновой вариант сценария, однако пока нет определенности в формате — это может быть как фильм, так и сериал. Киноиндустрия заинтересована в этой затее — ведутся переговоры. Однако, речь не идет о продаже прав, Warhorse планирует сохранить творческий контроль над адаптацией своего детища.


Кино в играх


3 марта пользователи Steam получили доступ к битемапу Scott Pilgrim EX, дополняющему вселенную комикса Брайана Ли О'Мэлли и фильма Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех». События разворачиваются в Торонто 2000-х. Город пал узником трех соперничающих группировок: веганов, роботов и демонов, а членов группы Scott Pilgrim похищают темные силы.

В приключенческом боевике геймеры получили шанс сразиться за самого Скотта Пилигрима, Рамону Флауэрс и других персонажей. Можно создавать стильные комбо и экспериментировать с безумным оружием, а прокачка осуществляется при помощи специальных значков, повышающих характеристики и наделяющих особыми бонусами. В наличии потайные локации и кооперативный режим, рассчитанный на четырех игроков. В настоящий момент у игры студии Tribute Games Inc. более 200 очень положительных обзоров, так что любители битематов врядли будут разочарованы.


Свежие трейлеры

В начале марта вышло несколько роликов игровых адаптаций. Начнем с отрывка из хоррора «Вскрытие демона», в котором выпускница медицинского вуза в исполнении Уиллы Холлэнд ночью в морге сталкивается с необъяснимым. Киноадаптация хоррора The Mortuary Assistant от студии DarkStone Digital выйдет в российский прокат 26 марта.


Nintendo и Illumination поделились свежим тизер-трейлером мультфильма «Галактика Супер Марио в кино». В продолжении «Братьев Супер Марио в кино» Марио, Луиджи и их друзья покидают Грибное королевство, чтобы исследовать галактики. В оригинале звучат голоса Криса Пратта, Ани Тейлор-Джой, Джека Блэка и Чарли Дэя.


Netflix готовит зрителей к второму сезону аниме-сериала «Дьявол может плакать», основанного на культовой серии Devil May Cry от от Capcom. В отрывке Данте показывает всю свою крутость, но мы-то с вами знаем, что истребителя демонов в кадре будет мало. Как обычно, все эфирное время займут девушки разной степени привлекательности, а сюжет, наверняка, опять будет крутиться вокруг миграции и чудовищ, которых надо пожалеть.



Свежий трейлер фэнтези-боевика Саймона Маккуойда «Мортал Комбат 2» обещает эпичное мочилово с участием Джонни Кейджа (Карл Урбан), Скорпиона (Хироюки Санада), Сони Блейд (Джессика Макнэми), Китаны (Аделин Рудольф) и Джейд (Тати Габриэль). Ждем фаталити в мае.

«Мортал Комбат 2». Трейлер №2 на английском языке


Русские локализации

Под занавес выпуска спешим сообщить, что студия GamesVoice уже выпустила мод с русским озвучанием фэнтези-приключения Clair Obscur: Expedition 33.


Все желающие могут вернуться в очаровывающий мир Люмьера, чтообы насладиться голосами отечественных мастеров дубляжа. За красавицу Маэль говорит Евгения Лучникова, Гюстава озвучил Александр Гаврилин, Версо — Дмитрий Поляновский, Моноко — Сергей Чихачёв, Эскье — Сергей Пономарёв, Ренуара — Владимир Антоник, Люнэ — Евдокия Лаврухина, Сиэль — Татьяна Манетина, а Софи — Татьяна Абрамова.

Эта же студия по заказу Crystal Dynamics официально работала над озвучкой ремастера приключенческого экшена Legacy of Kain: Defiance Remastered. Среди актеров переиздания заявлены Иван Жарков, Артур Иванов, Александр Новиков, Наталия Колодяжная, Александр Матросов, Леонид Белозорович, Елена Плаксина и другие. К сожалению, в России игра официально недоступна.

что почитать?