Майк Флэнаган приступил к съемкам новой версии «Изгоняющего дьявола»

В Нью-Йорке стартовали съемки перезапуска «Изгоняющего дьявола
» от режиссера Майка Флэнагана
. Главная роль закреплена за Скарлетт Йоханссон
, уточняет Deadline
.
В фильме также снимаются Лоуренс Фишбёрн
, Дайан Лэйн
, Чиветел Эджиофор
, Джейкоби Джуп
, Карла Гуджино
, Джон Легуизамо
, Гил Беллоуз
, Рахул Коли
, Хэмиш Линклэйтер
, Карл Ламбли
, Мэтт Бидел
, Саманта Слоян
, Кэйт Сигел
, Джон Галлахер-младший
, Бенджамин Паяк
, Саша Калле и Роберт Лонгстрит. Флэнаган также выступит сценаристом и продюсером. Картину описывают как «радикально новый взгляд»
на классику. Действие развернется в той же вселенной, что и версия 1973 года. Лента Universal выйдет в прокат 12 марта 2027-го.
Оригинальный хоррор Уильяма Фридкина
, основанный на одноименном романе Уильяма Питера Блэтти
, рассказывает историю матери (Эллен Бёрстин
), которая нанимает двух католических священников для проведения обряда экзорцизма над своей одержимой демоном 12-летней дочерью (Линда Блэр
). Лента получила 10 номинаций на «Оскар», несколько сиквелов и приквелов, сериал и турецкий ремейк
.
