Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Майк Флэнаган приступил к съемкам новой версии «Изгоняющего дьявола»

8 марта
2026 год

Новости кино >>
8 марта 2026
В Нью-Йорке стартовали съемки перезапуска «Изгоняющего дьявола» от режиссера Майка Флэнагана. Главная роль закреплена за Скарлетт Йоханссон, уточняет Deadline.

Майк Флэнаган приступил к съемкам новой версии «Изгоняющего дьявола»
фото: deadline.com

В фильме также снимаются Лоуренс Фишбёрн, Дайан Лэйн, Чиветел Эджиофор, Джейкоби Джуп, Карла Гуджино, Джон Легуизамо, Гил Беллоуз, Рахул Коли, Хэмиш Линклэйтер, Карл Ламбли, Мэтт Бидел, Саманта Слоян, Кэйт Сигел, Джон Галлахер-младший, Бенджамин Паяк, Саша Калле и Роберт Лонгстрит. Флэнаган также выступит сценаристом и продюсером. Картину описывают как «радикально новый взгляд» на классику. Действие развернется в той же вселенной, что и версия 1973 года. Лента Universal выйдет в прокат 12 марта 2027-го.

Оригинальный хоррор Уильяма Фридкина, основанный на одноименном романе Уильяма Питера Блэтти, рассказывает историю матери (Эллен Бёрстин), которая нанимает двух католических священников для проведения обряда экзорцизма над своей одержимой демоном 12-летней дочерью (Линда Блэр). Лента получила 10 номинаций на «Оскар», несколько сиквелов и приквелов, сериал и турецкий ремейк.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   8.03.2026 - 16:16
Отличная новость, буду смотреть. Майк исправно берет с собой в новый проект актеров не раз поработавшие с ним. Я не был против чтобы 100% всех тягал, но не судьба. Карла Гуджино, Хэмиш Линклэйтер, Саманта... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лоуренс Фишбёрн и Дайан Лэйн составят компанию Скарлетт Йоханссон в новом «Изгоняющем дьявола»
Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
«Изгоняющего дьявола» перезапустят для нового поколения зрителей
персоны
Гил БеллоузЭллен БёрстинМэтт БиделЛинда БлэрУильям Питер БлэттиДжон Галлахер (младший)Карла ГуджиноДжейкоби ДжупСкарлетт ЙоханссонРахул КолиКарл ЛамблиДжон ЛегуизамоХэмиш ЛинклэйтерДайан ЛэйнБенджамин ПаякКэйт СигелСаманта СлоянЛоуренс ФишбёрнМайк ФлэнеганУильям ФридкинЧиветел Эджиофор
фильмы
ДьяволИзгоняющий дьяволаИзгоняющий дьявола 2: ЕретикИзгоняющий дьявола 3: ЛегионИзгоняющий дьявола: ВерующийИзгоняющий дьявола: НачалоИзгоняющий дьявола: Приквел

анонс

Скорбим

Нинель Петрова
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Виктор Добронравов
Анастасия Ивлеева
Кальё Комиссаров
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Николай Чиндяйкин
Данила Шевченко
Юзеф Дуряш
Эйдан Куинн
Фредди Принц-мл.
Франсиско Рабаль
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен