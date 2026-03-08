Питеру Джексону
вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом сообщается на сайте
престижного смотра.
«Получение почетной "Золотой пальмы" в Каннах станет одним из величайших моментов в моей карьере. Канны стали важной частью моего кинематографического пути. В 1988 году я приехал на Каннский кинорынок со своим первым фильмом "Инопланетное рагу", затем в 2001-м мы показали там черновую версию "Братства кольца", оба проекта стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда прославлял смелое, дальновидное кино, и я невероятно благодарен Каннам за признание среди творцов и художников, чьи работы продолжают вдохновлять меня», —
поблагодарил организаторов киносмотра режиссер.
Награду Джексон получит 12 мая, в день открытия фестиваля. Председателем жюри назначен южнокорейский постановщик Пак Чхан Ук
. Участников смотра объявят 9 апреля.
