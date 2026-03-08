Кино-Театр.Ру
Золушка, «Императрица» и великий полководец: главные трейлеры за неделю

8 марта
2026 год

Новости кино >>
8 марта 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Гуляй, шальная!»
Телеканал ТНТ представил проморолики народной комедии с Мариной Федункив, которая предстанет в образе харизматичной и волевой начальницы районного ОВД по прозвищу «Императрица». Проект рассказывает о службе, человеческих отношениях и непростых буднях провинциального отдела полиции. В основе сериала — реальные события и воспоминания офицеров МВД.

«Гуляй, шальная!». ТВ-ролик

Читать «Шальная императрица»: Мягкая сила России

«Доктор Гаф»
В сети появился новый трейлер семейной комедии. По сюжету 12-летняя Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, чтобы вылечить собаку у доктора Гафа (Сергей Гармаш), умеющего говорить с животными, но после похищения питомца для нелегальных экспериментов они вместе с пушистыми помощниками отправляются спасать друзей. Режиссёр-постановщик — Михаил РасходниковДух Байкала»).

«Доктор Гаф». Трейлер №2

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года

«Золушка. Тайна трёх желаний»
Трейлер анимационного фильма вышел в важную для проекта дату — день рождения Золушки. Жизнь Золушки (голос Евы Финкельштейн) у мачехи непроста, но она не унывает, ведь у неё есть верный друг по имени Северин. Будучи простым дровосеком, он мечтает прославиться, но однажды находит волшебное дерево, которое превращает его в бурундука. Чтобы снять заклятие, Золушке надо проявить смелость и доброту.

«Золушка. Тайна трёх желаний»

Смотреть онлайн «Золушка»

«Ангелы Ладоги»
В сети состоялась премьера трейлера масштабной исторической драмы о молодых спортсменах-буеристах, которые зимой 1941 года спасали сирот из детского дома в Ленинграде. Бывшие соперники в парусном спорте теперь должны стать настоящей командой, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным. Режиссёр проекта — Александр Котт. Роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов и другие.

«Ангелы Ладоги»

Смотреть онлайн «Коридор бессмертия»

«Желаю славы»
Сатирическая комедия с Иваном Охлобыстиным и Вячеславом Манучаровым обзавелась трейлером. Мечтающий о славе школьник Митя (Артём Ляшенко) после случайного ДТП становится заложником медиа-гонки и политических игр, пытаясь вырваться из созданного вокруг него информационного ада. В картине также сыграли Сергей Рост, Дина Корзун, Георгий Штиль и другие.

«Желаю славы»

Смотреть онлайн «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным

«Пропасть»
Триллер с Тиной Стойилкович, Марком Эйдельштейном и Степаном Белозёровым получил тизер-трейлер. После крушения самолёта во время свадебного путешествия молодожёны Даша и Саша вместе с бывшим возлюбленным девушки оказываются висящими над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Им предстоит выжить и разобраться в любовном треугольнике.

«Пропасть». Тизер-трейлер

Читать Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

«Казанова. Возвращение»
9 марта на Первом канале состоится премьера новой масштабной истории об аферисте, исполняющим женские мечты. Бывший аферист Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) планировал завязать с криминальным прошлым, но стал жертвой молодой мошенницы Леры (Марина Ворожищева), которая пробудила в нём забытый азарт. Вместе они отправляются в путешествие по СССР, полное новых авантюр и махинаций.

«Казанова. Возвращение». ТВ-ролик

Читать «Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

«Коты Эрмитажа 2: Тайна египетского зала»
Кинокомпания «Наше кино» представила финальный трейлер второго анимационного фильма о приключениях пушистых обитателей музейных коридоров. Теперь усатым исследователям предстоит отправиться в Египет, не заблудиться в запутанных коридорах величественных пирамид, узнать — живут ли в Ниле крокодилы и обследовать каждый выступ древних храмов Луксора.

«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Коты Эрмитажа»

«Не одна дома-3. Выпускной»
«Атмосфера кино» и «Арна Медиа» показали трейлер семейной комедии — продолжение успешной франшизы. По сюжету фильма Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.

«Не одна дома-3. Выпускной»

Смотреть онлайн «Не одна дома-2»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Тамерлан»
Новый байопик выйдет в кинотеатральный прокат в России 2 апреля. В основу сюжета легла история восхождения Тимура Барласа, известного миру как великий Тамерлан, — одной из самых противоречивых и влиятельных фигур XIV века. На фоне распада Монгольской империи и хаоса, охватившего Великий шёлковый путь, молодой воин сталкивается с предательством, тяжёлыми ранениями и личной трагедией.

«Тамерлан»

Смотреть онлайн «Монгол»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Хищник. Спуск в преисподнюю»
Кинокомпания «Наше кино» порадовала трейлером фантастического хоррора с Джоном Рис-ДэвисомВрата ада») в главной роли. В центре сюжета шестеро молодых друзей, которые исследуют отдалённую пещерную систему в поисках приключений, свежего контента, а также в надежде раскрыть тайны загадочных исчезновений людей на протяжении последних 50 лет. Вскоре ребята понимают, что за ними наблюдают.

«Хищник. Спуск в преисподнюю»

Смотреть онлайн «Врата ада»

«Наследник»
5 марта кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах комедийный триллер. Главные роли в фильме режиссёра Джона Паттона Форда исполнили Глен Пауэлл и Маргарет Куолли. Лишённый наследства Беккет Редфеллоу начинает убивать членов своей семьи, чтобы получить причитающееся ему состояние и отомстить за тяжёлый выбор, который когда-то сделала его мать.

«Наследник». Трейлер №3

Читать «Частная жизнь» с Джоди Фостер, «Наследник» с Гленом Пауэллом-младшим, «Тюльпаны» с Гошей Куценко и еще 7 фильмов марта
обсуждение >>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   8.03.2026 - 20:02
Итак: Смотрим/читаем статью с ТОП-(казалось бы, но нет, увы, не на этой неделе)лучших трейлеров недели. И таки да, ... смотреть почти что совсем и нечего получается. Ну кроме разве что Шальной Федункив,... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   8.03.2026 - 19:08
Завтра полистаю специальный раздел. Уверен, там есть лучше предоставленного. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
