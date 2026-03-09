«Князь Андрей» с Александром Голубевым выйдет в сети 15 марта

Премьера масштабной исторической драмы «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучава состоится 15 марта на платформах «Смотрим» и Кинопоиск. А на следующий день в 21:30 проект покажут в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.
Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Андрей одержим мечтой – княжить в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Но властный отец Андрея, князь Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли, и за свою мечту Андрею придется сражаться, так же, как и за красавицу Улиту, любовь всей его жизни, которую он найдет в родных краях. Остановить Андрея Боголюбского на пути служения отечеству, православной вере и великой любви не может никто. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.
«Сыграть Андрея Боголюбского – большая ответственность. Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман мы постарались развеять, показать, что было в тот период на Руси, почему люди ему поверили и пошли за ним, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. И, возможно, то, какой мы создали эту эпоху, каким создали Андрея Боголюбского, какую информацию заложили в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям. Князь Андрей для меня – человек мыслящий. Человек, который оказался внутри временного перекрестка, где для него, как мне кажется, настоящее столкнулось с прошлым и будущим. И он увидел, что этот поворот настоящего идет чуть-чуть не в ту сторону, и ему нужно поменять вектор, при том, что за этим стоит глобальная, наработанная его прадедами стратегия», — говорит Александр Голубев.
«Князь Андрей». Тизер-трейлер №2
Проект создан кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы.
