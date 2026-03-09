«Грешники» и «Битва за битвой» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США определилась с лауреатами 78-й премии WGA Awards. За лучший оригинальный сценарий наградили картину Райана Куглера
«Грешники
», сообщает
Variety.
фото: Warner Bros. Pictures
Приз за лучший адаптированный сценарий ушел «Битве за битвой
» Пола Томаса Андерсона
. В сериальном сегменте медицинский процедурал «Питт
» получил награды за сценарий драматического сериала, лучшего нового сериала и эпизода, а «Киностудию
» выделили в комедийной номинации. В категории мини-сериалов отметили проект «Умираю, как хочу секса
».
Полный список победителей доступен на сайте премии
.
