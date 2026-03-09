Кино-Театр.Ру
«Грешники» и «Битва за битвой» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

9 марта
2026 год

Новости кино >>
9 марта 2026
Гильдия сценаристов США определилась с лауреатами 78-й премии WGA Awards. За лучший оригинальный сценарий наградили картину Райана Куглера «Грешники», сообщает Variety.

«Грешники» и «Битва за битвой» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США
фото: Warner Bros. Pictures

Приз за лучший адаптированный сценарий ушел «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона. В сериальном сегменте медицинский процедурал «Питт» получил награды за сценарий драматического сериала, лучшего нового сериала и эпизода, а «Киностудию» выделили в комедийной номинации. В категории мини-сериалов отметили проект «Умираю, как хочу секса».

Полный список победителей доступен на сайте премии.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram