Венсан Кассель заселится в «Белый лотос»

9 марта
2026 год

9 марта 2026
Венсан Кассель получил роль в четвертом сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает Deadline.

Венсан Кассель заселится в «Белый лотос»
фото: British GQ

К касту также присоединятся Корентен ФилаВолчий зал») и Надя ТерешкевичВечно молоды»). Ранее в актерский состав сериала записались Стив Куган, Калеб Джонте Эдвардс, Хелена Бонем Картер, Александр Людвиг, Крис Мессина и ЭйДжей Мичалка. Действие новых эпизодов развернется во Франции.

Сериал-антология Майка Уайта рассказывает о нелегком отдыхе обеспеченных людей в сети элитных отелей «Белый лотос». Первые две части снимались на Гавайях и в Италии, а события третьего сезона происходили в Таиланде.
