Венсан Кассель заселится в «Белый лотос»

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Премьеры ТВ
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Незавершенные фильмы
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Новости кино
/
9 марта 2026
/
Венсан Кассель заселится в «Белый лотос»
Венсан Кассель заселится в «Белый лотос»
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
9 марта
2026 год
январь 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Новости кино >>
9 марта 2026
Венсан Кассель
получил роль в четвертом сезоне сериала «
Белый лотос
». Об этом сообщает Deadline.
фото: British GQ
К касту также присоединятся
Корентен Фила
(«
Волчий зал
») и
Надя Терешкевич
(«
Вечно молоды
»). Ранее в актерский состав сериала записались
Стив Куган
,
Калеб Джонте Эдвардс
,
Хелена Бонем Картер
,
Александр Людвиг
,
Крис Мессина
и
ЭйДжей Мичалка
. Действие новых эпизодов развернется во Франции.
Сериал-антология
Майка Уайта
рассказывает о нелегком отдыхе обеспеченных людей в сети элитных отелей «Белый лотос». Первые две части снимались на Гавайях и в Италии, а события третьего сезона происходили в Таиланде.
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александра Даддарио разводится с кинопродюсером Эндрю Формом
Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы
«Газета»: Больше, чем просто бумага
«Белый лотос» отправится во Францию
Патрик Шварценеггер можеть стать новым «Американским психопатом»
«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь
персоны
Хелена Бонем Картер
,
Венсан Кассель
,
Стив Куган
,
Александр Людвиг
,
Крис Мессина
,
Надя Терешкевич
,
Майк Уайт
,
Корентен Фила
фильмы
Белый лотос
,
Вечно молодые
,
Волчий зал
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
9 марта
Pixar работает над «Корпорацией монстров 3»
Студия развивает проверенные франшизы
9 марта
«Грешники» и «Битва за битвой» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США
В сериальных категориях награды достались проектам «
Питт
» и «
Киностудия
»
9 марта
«Князь Андрей» с Александром Голубевым выйдет в сети 15 марта
А на следующий день историческую драму покажет телеканал «Россия»
8 марта
Золушка, «Императрица» и великий полководец: главные трейлеры за неделю
А ещё советские аферисты, экстремальный медовый месяц и спасение выпускного
2 комментария
Скорбим
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.
День рождения >>
Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Лика Маркелова
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Марианна Баслер
Жюльет Бинош
Венсан Десанья
Фернанду Луиш
Орнелла Мути
Бриттани Сноу
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>
Афиша кино >>
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Обзор сериалов
«Видеть копов с тупыми лицами не хотелось бы никогда»: Зрители о пятом сезоне «Первого отдела»
Лучшие комментарии с форума Кино-Театр.Ру
7 комментариев
Рецензии на фильмы
«Чебурашка 2»: (Бес)славные гены
Как пушистик и крокодил справляются с травмами прошлого
7 комментариев
Новости театра
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Артист продолжит возглавлять
Московский Художественный театр имени А.П. Чехова
14 комментариев
Новости кино
Арсений Робак вернулся к роли Жеки Мурина в четвертом сезоне «Горячей точки»
Съемки сериала проходят в Москве и Московской области
7 комментариев
Лайфстайл
Женское начало: Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица и Марина Ворожищева
Презентация программы «Ты прекрасна»
5 комментариев
Лайфстайл
«Я забывала как дышать и говорить»: Виктория Толстоганова о съёмках с Олегом Меньшиковым
Актриса благоговела перед Олегом Евгеньевичем
4 комментария
Лайфстайл
«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах
Актёр много лет пытается разобраться в себе с помощью терапии
41 комментарий
Интервью
Сергей Бурунов: «Взять всё, опираясь на жизненный опыт, невозможно»
Популярный артист – о «Новой тёще», отношениях с Марией Ароновой и Гариком Харламовым и работе с Жорой Крыжовниковым
6 комментариев
обсуждение >>